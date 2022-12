2023 será o ano do mundo VUCA no Brasil

De todos os termos usados no mundo da tecnologia e dos negócios, nenhum está mais na moda no Brasil do que o mundo VUCA. A sigla, em inglês, é formada pela primeira letra das palavras volatility (volatilidade), uncertainty (incerteza), complexity (complexidade) e ambiguity (ambiguidade), quatro conceitos que descrevem muito bem o cenário atual no país e no mundo.

Os efeitos da guerra na Ucrânia, as eleições, e até mesmo a Copa do Mundo fizeram as empresas repensarem as perspectivas para o próximo ano, e algumas organizações tiveram que tomar decisões importantes para garantir sua sobrevivência.

A sigla VUCA foi criada pelo exército dos Estados Unidos na década de 1990, no período pós-guerra fria, e era usada para descrever os prováveis cenários e contextos de guerra, com o objetivo de se criar planos de ação e contingência para cada situação. Confira a seguir o significado de cada um dos termos que a compõem e como esses fatores afetam o mercado hoje em dia.

Volatility (Volatilidade) O conceito de volatilidade está relacionado à velocidade com a qual as mudanças acontecem. É ela a responsável por aquela sensação de que o tempo está “passando cada vez mais rápido”, e de que as coisas mudam com uma velocidade tão grande que fica difícil acompanhar. A volatilidade será parte do dia a dia das empresas brasileiras em 2023. Um novo governo vai assumir o poder, e o presidente eleito já deixou claro que respeitar o teto de gastos é algo que não está nos seus planos. Nada contra dar mais atenção ao social, mas é preciso ter em mente que sem respeito às regras não há como crescer. Sem o controle das contas públicas, os investidores começam a se questionar se vale a pena manter dinheiro no país. A fuga de capital para outros mercados gera um aumento do dólar, que por sua vez em um efeito em cascata na cadeia na produção. Para as empresas de TI, eventos inesperados, como quebras de segurança, mudanças de legislação ou até mesmo a necessidade de se incluir um novo hardware ou software na plataforma atual da organização também podem representar aumento na volatilidade.

Uncertainty (Incerteza) Um mundo em constante mudança é um lugar mais inseguro, com muitas incertezas e pouca previsibilidade. Ferramentas tecnológicas, como big data e inteligência artificial (IA) são capazes de processar uma quantidade absurda de dados e gerar os melhores cenários possíveis, mas ainda assim, são muitos fatores podem alterar a realidade na qual uma empresa se desenvolve. Para as companhias brasileiras, o ano de 2023 será um período de incertezas, e as inúmeras demissões verificadas no final de 2022 são um reflexo disso. O risco de agravamento na crise econômica, as possibilidades de mudanças nas regulamentações trabalhistas, bem como o risco de alterações na tributação de impostos podem ser gatilhos para a inflação e acarretar ainda mais demissões.

Complexity (Complexidade) Por definição, complexidade é tudo aquilo que abrange ou encerra muitos elementos ou partes. Em meu último artigo, abordei a dificuldade de se encontrar bons profissionais de TI no Brasil, e este é um bom exemplo das implicações da complexidade: a falta de treinamento adequado leva à carência de mão de obra qualificada, e como são poucos os profissionais capacitados, as empresas são obrigadas a pagar salários elevados para contratá-los –e ainda assim correm o risco de, em pouco tempo, vê-los migrar para outro lugar. Enfim, são muitos os fatores interrelacionados.

Ambiguity (Ambiguidade) Todas as características anteriores culminam na ambiguidade. Em um contexto como o atual, não há respostas corretas, apenas possibilidades e caminhos distintos. Tanto as pessoas quanto as empresas precisam fazer escolhas, e cada escolha implica em uma renúncia. Talvez o melhor exemplo para ilustrar isso seja o da última eleição presidencial, que foi a mais disputada na história brasileira: uma vez revelado o resultado, o impacto na economia foi imediato, bem como na cultura e nas perspectivas de negócios para 2023.

Impactos O mundo VUCA interfere em absolutamente todas as decisões que são tomadas dentro de uma organização. Não há como se proteger dele, mas é preciso se adaptar, e isto deve ser feito rapidamente, uma vez que o próprio mercado o responsável por grande parte dessas mudanças rápidas e imprevisíveis. Uma organização que não está disposta a se adaptar está fadada a ser ultrapassada. Para sobreviver, ela precisa ser capaz de dar respostas na mesma velocidade com que é atingida pelas transformações, e isso implica em priorizar certos comportamentos e valores. Um ambiente colaborativo, em que todos trabalham para alcançar um objetivo maior, tem maiores chances de prosperar do que um ambiente competitivo, onde todos estão empenhados em se sobressair individualmente.