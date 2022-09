Redes Wi-Fi lideram a transformação digital no setor de saúde

Os dispositivos inteligentes e as aplicações baseados em inteligência artificial (IA) já auxiliam as pessoas em suas atividades diárias. No setor de saúde, essas ferramentas ajudam as equipes médicas a controlar melhor o tratamento dos pacientes, trocar informações com segurança em tempo real e aumentar a qualidade da interação de médicos e enfermeiros com os pacientes. No entanto, essa modernização seria impossível sem uma arquitetura de rede ideal para compartilhar informações e conectá-las dentro do hospital. Esse processo de transformação digital de uma instituição de saúde depende de conexões Wi-Fi e começa a partir dos equipamentos de rede e cabeamento.

A infraestrutura de um hospital moderno Assim como o corpo humano é sustentado por ossos fortes e um sistema cardiovascular saudável, os hospitais devem contar, hoje, com um conjunto de tecnologias essenciais para seu bom funcionamento. As emergências de saúde que vivemos nos últimos anos em todo o mundo aumentaram a necessidade de conectividade, e muitos dos processos de transformação digital previstos para o setor da saúde tiveram de ser acelerados. A mudança começa com uma infraestrutura de conectividade capaz de suportar as demandas das tecnologias que melhoram a experiência dos usuários das instalações hospitalares. Para isso, infraestruturas de alto nível devem ser projetadas para o cabeamento estruturado, como as que oferecemos na CommScope. Com uma rede inteligente, o bom funcionamento e a segurança de dados confidenciais ficam garantidos. As redes com e sem fio de alto desempenho precisam proporcionar a conectividade ideal para alarmes digitais nos leitos e interfones com funções de chamada de enfermagem, por exemplo. Atualmente, as informações trafegam em alta velocidade por meio de uma infraestrutura robusta. Por esse motivo, a atualização do cabeamento existente no hospital talvez seja o passo mais importante a ser dado, pois, sem uma base sólida para resistir à modernização, os centros de saúde ficarão para trás, incapazes de usar as tecnologias médicas mais avançadas, como a telemedicina.

IoMT, nuvem e conexões Wi-Fi Uma vez superado o desafio de melhorar a infraestrutura, é necessário que médicos, enfermeiros e pacientes possam se conectar por meio de dispositivos inteligentes em qualquer lugar do hospital. Esse objetivo pode ser atingido com a utilização das principais conexões Wi-Fi que permitem uma boa cobertura. Contudo, antes de abordar as soluções de conectividade no setor de saúde, gostaria de explicar três questões essenciais: mobilidade, IoMT e nuvem. Mobilidade se refere ao acesso à rede pelo pessoal interno e por usuários externos. Para os profissionais de saúde, conectividade significa acesso a registros médicos e dispositivos que monitoram a situação de um paciente ou que fomentam o ecossistema interconectado da telemedicina. Um exemplo disso é o Chile, país que conectou 199 hospitais e 358 centros de saúde rurais, em um processo muito importante de oferta de telemedicina. A rede Wi-Fi torna-se a base dos hospitais conectados, cujo objetivo é melhorar o tratamento e promover uma experiência satisfatória aos pacientes. Nos anos mais recentes, a IoMT (Internet of Medical Things) cresceu exponencialmente, não apenas por meio de dispositivos, mas também com impacto em diversos aplicativos. Existem dispositivos que, conectados à rede, fornecem um número maior de informações sobre o estado de saúde dos pacientes, o que ajuda a atender às emergências com mais rapidez. Esses aplicativos também podem gerenciar os recursos tecnológicos de um hospital e indicar se todos estão sendo bem utilizados, desde a aplicação de inteligência artificial em cirurgias até processos administrativos como agendamento de consultas médicas. Além disso, os dados referentes a cada arquivo clínico e à infraestrutura de rede do hospital devem ser gerenciados na nuvem. A vantagem de ter essa tecnologia é que a dependência de servidores físicos será reduzida, o que significa economia de equipamentos de rede e no consumo de energia. As operadoras poderão consolidar seus serviços a partir de um único ponto de gerenciamento, o que também facilita a detecção de problemas na rede. Esses três fatores determinam a transformação digital dos hospitais e dos espaços gerais que se dedicam à oferta de serviços de saúde que, depois da pandemia, tiveram de se adaptar à chegada de novas tecnologias com diferentes requisitos de conectividade.