Mesmo atrasada, adição de IA é positiva para retorno da Apple à posição de mais valiosa

Apesar dos investidores tratarem este evento da Apple (AAPL) como um tipo "venda na notícia" devido à falta de anúncios significativos, olhando de uma perspectiva mais ampla, vários pontos positivos indicam que o CEO Tim Cook está direcionando a empresa na direção certa novamente.

A rápida e inovadora integração da inteligência artificial (IA) na diversa gama de ofertas da Apple está ganhando um impulso significativo. Isso não só ficou evidente na multitude de recursos de IA no produto final, como também no plano estratégico da empresa de alavancar sua vasta base de consumidores com tecnologia de ponta, uma tendência que definiu a abordagem da Apple na última década.

Nesse contexto, o principal destaque do evento é que a Apple finalmente conseguiu dar seu próprio toque na jogada de IA –ou, como foi inteligentemente apelidado, Inteligência Pessoal.

A Inteligência Pessoal da Apple é um divisor de águas. Não se trata apenas de ferramentas de IA que operam no mercado de dados aberto, mas de ferramentas que entendem e protegem suas preferências e dados pessoais. Em um mundo onde a IA será usada milhões de vezes por segundo, essa perspectiva pode moldar o futuro do uso pessoal de IA, oferecendo uma experiência mais segura e personalizada.

Essa perspectiva tem sido o segredo do sucesso da empresa ao longo de sua jornada, e faz sentido que continue a desempenhar um papel central na revolução da IA.

A empresa também está facilitando para que os desenvolvedores integrem recursos de IA, um movimento que pode muito bem ajudá-la a ganhar terreno em vários espaços disputados na corrida da IA. Isso preencheria a longa lacuna deixada pela Apple em termos de desenvolvimento de software.

Não ouvimos muito sobre a integração de IA ao hardware, mas acho que esse seria o elo perdido para colocar a Apple de volta como a empresa mais valiosa do mundo.

As apostas no espaço da IA estão cada vez mais altas, e a Apple está na posição perfeita para reivindicar a liderança que nunca deveria ter perdido.

Sobre o autor: Thomas Monteiro é estrategista-chefe do Investing.com