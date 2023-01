Aprendizados importantes para o Dia da Privacidade de Dados

Nos últimos anos, as autoridades governamentais e as empresas estão sendo constantemente desafiadas a elevarem seus métodos de proteção de dados, já que os consumidores se tornaram mais cientes dos riscos crescentes em torno de suas informações pessoais, incluindo onde elas podem acabar e quem pode acessá-las.

Uma pesquisa feita pela OpenText no Brasil revelou que 82% dos consumidores dizem que, desde o início da pandemia, desenvolveram novas preocupações sobre como as organizações usam seus dados.

Neste contexto, 30% dos entrevistados dizem que não usariam mais ou comprariam de uma empresa à qual eram leais se ela não protegesse ou vazasse seus dados pessoais. Além disso, 71% estariam dispostos a pagar mais para usar ou comprar de uma organização que estivesse expressamente comprometida com tal proteção.

Estas preocupações também se repetem no ambiente de trabalho. 90% admitem que se preocupam mais com seus dados pessoais agora que as organizações operam modelos de trabalho híbridos e remotos, com metade (50%) esperando que essas organizações garantam que tudo esteja seguro, não importa de onde seus funcionários trabalham.

Com a ajuda das tecnologias disponíveis, as organizações não podem apenas localizar todas as informações pessoais e confidenciais, elas também precisam classificá-las, gerenciá-las e protegê-las adequadamente em todo o seu ciclo de vida, aplicando ferramentas de retenção baseadas em políticas para oferecer suporte à minimização de riscos. As empresas também podem automatizar o processo de cumprimento da Solicitação de Direitos do Sujeito para garantir que os prazos sejam cumpridos com segurança.

Também é essencial incorporar a resiliência cibernética na rotina de uma organização. Embora seja impossível zerar o risco de uma violação, a resiliência cibernética incentiva um plano de recuperação sólido a ser implementado caso algum problema ocorra.

A confiança do cliente é frágil e o Dia da Privacidade de Dados (28 de janeiro) é uma oportunidade para as organizações refletirem sobre suas práticas –para garantir que estão fazendo tudo o que podem para respeitar os direitos de privacidade, proteger os dados dos clientes e manterem a sua lealdade.

Sobre o autor: Roberto Regente Jr, é vice-presidente da OpenText para América Latina e Caribe.