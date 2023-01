A importância de impulsionar a presença feminina no mercado de tecnologia

A participação feminina no mercado de trabalho é pauta recorrente nas discussões sociais. Apesar de apresentar um grande avanço nos últimos anos, as discrepâncias e dificuldades ainda são bastante notáveis. De acordo com uma pesquisa da FGV, atualmente a taxa de inserção de mulheres brasileiras no mercado de trabalho está em 51,5%, enquanto a participação masculina gira em torno de 71%. Em cargos de liderança, a presença feminina é ainda menor, apenas 38%, porém, 52% mais alto do que em 2019, conforme aponta um levantamento realizado pela Grant Thornton.

Embora distante da conjuntura ideal, o setor vem sendo cada vez mais ocupado por mulheres, como revela a pesquisa realizada pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), indicando que a participação feminina no mercado de TI cresceu 60% nos últimos cinco anos. Segundo ainda um relatório do Instituto AnitaB.org, atualmente as profissionais mulheres compõem quase 30% da força de trabalho na área tecnológica.

Tais números reforçam a importância de existir um movimento feminino que desmistifique profissões teoricamente voltadas ao público masculino, encorajando mais mulheres a buscarem se inserir no mercado de tecnologia. Para que o cenário seja cada vez mais inclusivo, é preciso fomentar uma mudança de comportamento nas empresas, essenciais para garantir posições e qualificações às profissionais no mercado de trabalho.

As barreiras de liderança feminina De acordo com um estudo da Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais), hoje os homens ocupam 67% das posições mais altas nas empresas de tecnologia, enquanto as mulheres apenas 33%. Além de haver uma disparidade no número, muitas vezes, as mulheres são taxadas como agressivas, por precisarem utilizar de rigidez para conquistarem o respeito dos colegas de profissão, gerando um certo preconceito em relação à sua capacidade técnica no cargo conquistado. Uma pesquisa da consultoria de recrutamento Yoctoo, apontou que 78% das mulheres afirmam já terem sofrido algum tipo de preconceito dentro da área de tecnologia, salientando a questão social de que as mulheres não são preparadas para assumirem certos cargos. Em um ambiente predominantemente masculino como o setor tecnológico, esta barreira precisa ser quebrada, incentivando a diversidade e a cultura, e enfatizando a total capacidade das mulheres em assumirem diversas posições dentro de uma companhia, podendo contribuir significativamente para o seu sucesso. É muito comum que uma pessoa do gênero masculino seja criada para ser corajoso em suas atitudes, quer esteja preparado para a situação ou não. Já uma pessoa do gênero feminino, geralmente é ensinada a ter habilidades perfeitas para estar pronta para uma determinada condição ou desafio. E no mercado de trabalho, esse cenário não é diferente. Por uma questão já enraizada e que deve ser modificada, ao surgir uma vaga de emprego, certamente haverá profissionais homens se candidatando que nem sempre terão a totalidade de hardskills desejadas, enquanto muitas mulheres não chegam nem a se candidatar, por não se sentirem 100% completas com as habilidades exigidas. Essa comprovação de capacidade está entre as questões que precisam ser vencidas pelas mulheres no dia a dia, uma vez que os homens não costumam passar por este tipo de provação.