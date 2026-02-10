Inscrições abertas para residência gratuita em gêmeo digital em 5G

A UniFacens tem inscrições abertas para a Residência em Gêmeo Digital em 5G. O programa oferece capacitação gratuita e bolsas de R$ 1.500 para os 20 participantes com melhor desempenho, com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

A residência integra os Programas Prioritários da Lei de Informática (PPI) e tem como objetivo conectar academia, indústria e governo, promovendo o desenvolvimento de profissionais aptos a atuar em desafios reais do mercado. O projeto combina tecnologias emergentes, como inteligência artificial (IA), internet das coisas (IoT), realidade estendida (XR) e redes 5G, alinhadas às demandas da indústria 4.0 e à crescente necessidade por mão de obra qualificada.

O programa de gêmeos digitais é voltado a estudantes de graduação e pós-graduação, além de profissionais já formados que desejam se especializar ou migrar para áreas de alta tecnologia. Podem se inscrever candidatos das áreas de Engenharia Elétrica, Engenharia Mecatrônica, Telecomunicações, Computação, Automação e áreas correlatas.

A residência tem modelo híbrido, dividido em duas fases:

Capacitação online (certificada): a primeira etapa oferece trilhas de aprendizado em IA, IoT, XR e tecnologia 5G;

Residência tecnológica presencial (6 meses): os participantes selecionados atuarão em projetos reais junto a empresas parceiras, focando em Digital Shadow, Visão Computacional e Integração de Sistemas.

UniFacens é referência em metodologias inovadoras de educação nas áreas de engenharia, tecnologia, arquitetura e saúde. Inscrições para o programa estão abertas até 13 de fevereiro de 2026. Os interessados podem se registrar no link oficial.