Governo de SP levará empresas paulistas para a Game Developers Conference

O Governo de São Paulo levará uma comitiva com até dez empresas paulistas para a Game Developers Conference (GDC), um dos maiores eventos sobre jogos eletrônicos do mundo, realizado de 18 a 22 de março, em São Francisco, nos Estados Unidos. A missão empresarial será realizada pelo CreativeSP, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado e da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

As empresas interessadas devem consultar o regulamento do programa e se inscrever pelo site da InvestSP até 15 de fevereiro.

Além de incentivar a troca de conhecimentos, a iniciativa busca promover novos negócios, atrair investimento estrangeiro e potencializar a geração de emprego e renda em um segmento que movimenta quase R$ 1 bilhão por ano e emprega 6 mil pessoas no Estado, apontam dados da Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Games (Abragames).

Será a quarta missão do CreativeSP voltada para o setor de jogos eletrônicos. Nas outras –para a gamescom, na Alemanha, em 2022 e 2023, e a GDC de 2023–, a projeção de negócios gerados pelas empresas participantes chegou a quase R$ 200 milhões.

O CreativeSP oferece um reembolso máximo de US$ 3 mil em despesas elegíveis para custear até 50% dos gastos das empresas selecionadas com a viagem. O programa ainda promove eventos de networking durante as missões e oferece ações de consultoria, monitoramento de resultados e acompanhamento pós-evento.

A projeção de novos negócios gerados pelas empresas participantes é de R$ 404 milhões, alta de 13% na comparação com 2022, com a criação de 7,8 mil vagas de trabalho, avanço de 18%. Os bons resultados levaram o Governo de SP a prorrogar o CreativeSP até 2028. A expectativa é que, até lá, o programa injete cerca de R$ 2,5 bilhões na indústria cultural paulista.