Equinix se torna parceira especializada AWS Outposts no Brasil

A Equinix se tornou uma parceira especializada do AWS Outposts e Hybrid Solution no Brasil. A Equinix será colocation partner certificado globalmente pela AWS (Amazon Web Services), uma garantia de que os data centers International Business Exchange (IBX) cumprem todos os requisitos operacionais. O AWS Outposts permite estender os serviços AWS para dentro do ambiente físico dos clientes. Além disso, a Equinix conta com especialistas chancelados pela AWS para comercializar o AWS Outposts, dar suporte e gerenciar as cargas de trabalho que rodam nos seus data centers em ambientes dos clientes.

Assim, os clientes que já utilizam a AWS e a Equinix podem se beneficiar do AWS Outposts para rodar cargas de trabalho em serviços AWS de dentro do seu ambiente na Equinix, atendendo aos requisitos de residência dos dados, baixa latência, proximidade com o usuário final e operações com dados sem passar pela internet pública. A estratégia híbrida facilita a governança de dados de grandes empresas, inteligência de negócios, vendas e desenvolvimento de aplicações, entre outros casos de uso.

De acordo com a IDC, a utilização de recursos de infraestrutura implantados e entregues de várias maneiras, incluindo o tradicional on-premises e nuvem dedicada, nuvem pública e serviços de nuvem hospedados dedicados, está se tornando um modelo comumente adotado para atender às necessidades de TI.

“O AWS Outposts oferece a mesma infraestrutura de hardware, APIs, ferramentas e controles de gerenciamento disponíveis na nuvem, permitindo utilizar produtos da AWS localmente e se conectar a uma ampla gama de serviços disponíveis na região. Como colocation partner da AWS e por seu diferencial de interconexão global, a Equinix consegue garantir uma implementação rápida e confiável do AWS Outposts aos clientes no Brasil”, diz Cleber Morais, diretor geral para o setor corporativo da AWS no Brasil.

Além da interconexão, outras vantagens de estar nos data centers da Equinix são integrar um ecossistema global, onde é possível se conectar a milhares de outros parceiros de negócios, como meios de pagamento, e contar com os serviços gerenciados para simplificar a gestão das infraestruturas híbridas. Entre eles estão o Enablement Services –projetos e consultoria específica para adoção de nuvem– e o Cloud Management, que ajuda os clientes a maximizar a sua jornada para cloud por meio do gerenciamento, suporte e aconselhamento de uma equipe de profissionais especializados.

“As soluções de interconexão da Equinix oferecem uma experiência híbrida consistente e permitem aos nossos clientes mitigar os problemas de proximidade, garantindo que a comunicação com outros ambientes e parceiros de negócio ocorra de forma segura e confiável” afirmou Victor Arnaud, managing director da Equinix no Brasil.