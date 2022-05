ACSoftware otimiza serviços de ManageEngine para segurança no ambiente híbrido

A ACSoftware anunciou a oferta de serviços gerenciados para a gestão do ambiente de trabalho híbrido a partir da utilização do módulo Spaces da instância Facilities da versão Enterprise do ManageEngine ServiceDesk Plus. A solução é destinada às empresas que necessitam otimizar os seus espaços físicos e remotos de trabalho com a adoção do ambiente híbrido, além de garantir a segurança dos ativos de TI, incluindo equipamentos, software e acessos dos colaboradores às aplicações e sistemas.

A iniciativa da ACSoftware visa atender as empresas na gestão da retomada das atividades no novo ambiente, que se consolida pós-pandemia, mas que exige manter o nível de segurança das aplicações, considerando que haverá equipes trabalhando nas unidades da empresa e colaboradores remotos no home-office.

“Boa parte das empresas dá decidiu por manter definitivamente o ambiente híbrido de trabalho, o que reforça também a necessidade de manter a colaboração interdepartamental entre a TI e as demais as equipes, dentro da empresa ou fora da empresa”, comenta Dyogo Junqueira, Vice Presidente da ACSoftware, parceria da ManageEngine no Brasil.

Segundo o executivo, o módulo Spaces da versão Enterprise do ManageEngine ServiceDesk Plus oferece a capacidade realizar o inventário e mapeamento de todos espaços nas unidades das empresas disponíveis para que possam adequar o ambiente de colaboração de acordo com a nova realidade híbrida. “Nossa proposta é ajudar os gestores de TI e de Operações na utilização do módulo, incluindo projeto de execução, capacitação das equipes e suporte à ferramenta”, explica.

Os gestores das instalações de trabalho podem rastrear digitalmente todos os níveis de espaço disponíveis nas unidades de trabalho para ordenar e determinar a sua utilização, de acordo com o organograma de operações e de trabalho, desde unidades de negócios amplas, isoladas e, agora, com o home office incorporado ao ambiente de trabalho. O Space permite que cada espaço possa ser associado a nível de acesso seguro dos colaboradores ao espaço físico ou remoto no home-office, o que aumenta a capacidade dos gestores de obter a visão necessária sobre o que está sendo utilizado. Com isso podem promover ajustes e acomodações necessárias.

“Esta visão ampla dos espaços ocupados e livres permite aos gestores de TI e de Operações descobrirem quais ajustes são necessários para otimizar os recursos disponíveis para o ambiente híbrido e saber quais podem ser descartados. Muitas empresas optaram por não voltar para ambiente unificado de trabalho, como era antes da pandemia, e isso está exigindo das organizações a dispensa de muitos dos espaços existentes. A solução Spaces auxilia nesta tomada de decisão”, afirma Dyogo Junqueira.