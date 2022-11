Aumenta em até 80% o número de projetos de gestão de TI e de dados pela LGPD

A ACSoftware, parceira da ManageEngine no Brasil, registrou o aumento de até 80% no número de projetos de implementação de ferramentas tecnológicas dedicadas à gestão de TI e de dados para clientes corporativos nas áreas da saúde, finanças e varejo, setores estes que mais avançam –segundo a empresa– na adoção de práticas de proteção de dados pessoais em cumprimeiro à LGPD, que entrou em vigor há dois anos, em setembro de 2020.

Dyogo Junqueira, vice-presidente da ACSoftware, conta que tem observado mais atenção das grandes companhias nos assuntos relacionados à proteção de dados e que as PMEs ainda possuem muitas limitações em avançar em sua adequação às novas regras impostas pela LGPD.

"Enquanto as pequenas e médias empresas estão a passos mais lentos, as maiores organizações enfrentam forte pressão de mercado para garantir as melhores práticas no tratamento dos dados, não apenas devido à quantidade de informações que transitam em seus sistemas, mas porque suas estruturas de TI são complexas, o que exige maior atenção dos gestores da área. Na outra ponta desta equação está a exigência de compliance, justamente porque são –em grande parte– regidas por padrões internacionais de qualidade e de gestão empresarial”, aponta o executivo.

Nestes dois anos de LGPD, a ACSoftware teve aumento de 80% no número de projetos no setor de saúde, que reúne hospitais, planos de saúde e seguradoras; 70% no varejo; e 30% entre as empresas do setor financeiro, um segmento que é tradicionalmente um dos que mais consome soluções de segurança de alto desempenho.

“No caso do varejo, uma das motivações para este crescimento é que as empresas do setor estão com receio de sofrerem paralisações de suas operações decorrentes de possíveis ataques aos seus sistemas de dados, como aconteceu recentemente com uma das grandes redes do varejo no Brasil”, comenta o Junqueira.