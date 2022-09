Quais são as vantagens e desvantagens da CLI e GUI?

Embora as interfaces gráficas de usuários, ou GUIs, existam há décadas, elas só recentemente se tornaram uma maneira popular de gerenciar hardware de rede corporativa. Há algumas razões para isso.

Por um tempo, uma GUI de rede era muitas vezes uma questão posterior para fornecedores de rede. A interface de linha de comando (CLI) erai o principal método de configuração e gerenciamento, sendo a GUI secundária. Assim, ao comparar CLI e GUI, as GUIs iniciais foram tentativas semi-sinceras que ofereciam apenas um pequeno subconjunto das opções globais de configuração para roteadores, switches e firewalls em rede.

A outra grande vantagem da CLI é que, com a prática, a configuração pode ser muito mais rápida em comparação com uma GUI. Com alguns comandos textuais, o usuário pode configurar interfaces, protocolos de roteamento e listas de acesso. Esses itens exigiriam vários cliques do mouse e caça por páginas e guias adequadas em uma GUI.

Além disso, a linha de comando suporta scripts e pode facilmente ser disparada com funções simples de copiar e colar usando uma ferramenta de scripting e um cliente shell seguro. Assim, gerenciar dispositivos de rede que requerem gerenciamento individual e hop-by-hop é muito mais fácil com a CLI.

Do ponto de vista de suporte e solução de problemas, o CLI pode ser usado para encontrar informações rapidamente usando vários atalhos de comando. Isso inclui se aprofundar em estatísticas de interface, a criação de scripts para informações comumente visualizadas e o uso de palavras-chave ou pesquisa de padrões. Esses métodos mostram o verdadeiro poder do CLI sobre os métodos gráficos mais novos.

CLI e GUI, chegando à facilidade de uso

Apesar das vantagens da CLI, as GUIs baseados na web –combinados com arquiteturas centralizadas e gerenciadas por nuvem– estão ultrapassando a CLI como interface preferencial. Na verdade, as GUIs estão começando a ficar tão boas que a gestão por CLI pode parecer antiquada.

Com as plataformas de rede modernas de hoje, a GUI não fica mais em segundo plano com relação à CLI em muitos casos. Assim, mais tempo e esforço têm sido gastos em facilidade de uso, a capacidade de lançar centralizadamente atualizações de configuração para vários dispositivos e criar uma experiência de administração de usuário que fornece um equilíbrio entre simplicidade e profundidade de recursos de configuração.

A GUI tende a ser mais fácil de usar, também. Com linhas de comando, você tem uma curva de aprendizado mais longa antes de se tornar proficiente nas etapas adequadas de configuração e solução de problemas necessárias. Com uma GUI bem projetada, no entanto, essa mesma curva de aprendizado é drasticamente reduzida.

Além disso, a capacidade de visualizar várias interfaces de rede e fazer checagens de saúde de dispositivos em um formato visual dentro de uma GUI pode ajudar a identificar problemas ao invés de olhar para as mesmas informações em formato de texto.