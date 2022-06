Capitalize as vantagens do software de código aberto em TI

A criação e o uso de software de código aberto nos últimos anos explodiram em volume e forçaram muitas empresas a reconsiderar a integração dessas ferramentas em seus ambientes. A disponibilidade de plataformas como o GitHub, que torna a colaboração entre desenvolvedores muito mais fácil do que era no passado, é uma parte notável dessa explosão.

Porém as empresas devem pesar cuidadosamente as limitações e vantagens do uso de software de código aberto antes de integrá-lo com ferramentas existentes. Suporte, custo e segurança todos fatoram na decisão.

Vantagens do software de código livre Existem áreas de TI onde um produto de código aberto é a melhor opção para lidar com uma determinada tarefa. Em primeiro lugar, as ferramentas de código aberto, ao contrário de muitas ferramentas comerciais ou proprietárias, muitas vezes trabalham com ou suportam uma ampla gama de plataformas de fornecedores de TI, em vez de atender especificamente a uma. Em outras palavras, elas ajudam as empresas a evitar ficarem amarradas a um fornecedor. Por exemplo, HashiCorp Packer é uma ferramenta de código aberto que permite às equipes de TI automatizar a criação de imagens de máquinas em uma variedade de plataformas, como VMware, AWS e Azure –um recurso especialmente benéfico em um ambiente híbrido ou multi-nuvem. Para este caso de uso particular, Packer se integra com um pipeline DevOps. Outra vantagem do software de código aberto é sempre um dos principais fatores nos negócios: o custo. As ferramentas de código aberto são inerentemente gratuitas para usar, o que significa que as empresas podem realocar seu orçamento para contratar talentos melhores para usar e dar suporte às ferramentas. Por exemplo, o Git é uma ferramenta de TI de código aberto completamente gratuita que os desenvolvedores geralmente usam para controle de versão de software. Além disso, as ferramentas de código aberto oferecem às empresas a capacidade de personalizar ainda mais o software para atender às suas necessidades específicas.

Limitações das ferramentas de código aberto Um aspecto importante da adoção de software de código aberto que detém as empresas é a falta de serviços formais de suporte ou documentação do fornecedor. Por exemplo, o suporte técnico para HashiCorp Packer é informal, e os usuários devem buscar em fóruns ou criar um chamado no GitHub para obter ajuda. Dito isto, como todos os usuários corporativos de uma ferramenta de código aberto estão no mesmo barco, muitas vezes há um enorme conjunto de problemas arquivados e soluções postadas para referência. Muitas vezes, as empresas preferem contratos que fornecem suporte técnico em tempo hábil das empresas de software para que, caso algo dê errado, possam receber ajuda especializada. Embora essa questão de suporte seja uma razão válida para não escolher ferramentas de gerenciamento de TI de código aberto, as principais variáveis em torno desta decisão são o conhecimento técnico existente dentro da equipe de TI da organização, bem como com que frequência ela precisa de suporte técnico para uma determinada peça de software. Por exemplo, uma empresa que tenha um funcionário com 10 anos de experiência em nível especializado em uma ferramenta pode eliminar a necessidade de um contrato de suporte em primeiro lugar. Porém, se um servidor de produção fosse atingir um bug que deixa um aplicativo crítico offline, abrir um chamado no GitHub pode não providenciar suporte imediato. Limites se desfocam entre código aberto e software proprietário Na era atual da tecnologia da informação, se encontra software de código aberto em quase todas as empresas. Em vez de avaliar ferramentas baseadas na disponibilidade de código-fonte, busque pela melhor ferramenta disponível que se encaixe em uma necessidade específica de negócios. Até a Microsoft, uma empresa historicamente anti-código aberto, agora contribui e usa ferramentas de código aberto –na verdade, a gigante do software adquiriu o GitHub. E muitos fornecedores agora oferecem distribuições comerciais de ferramentas que têm software de código aberto em seu núcleo.