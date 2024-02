Processamento de Linguagem Natural é essencial para melhorar a experiência do consumidor

A integração de sistemas baseados em Processamento de Linguagem Natural (PLN) no fluxo de trabalho dos negócios fortalecerá as empresas na obtenção de benefícios, melhorando a experiência do cliente e ampliando as capacidades profissionais, ajudando a otimizar processos, melhorar tarefas e reduzir o tempo de execução e resposta.

De acordo com o Statista, o setor de serviços de PLN vai crescer de um faturamento global de US$ 3,2 bilhões em 2017 para mais de US$ 43 bilhões até 2025, representando um aumento de 14 vezes durante esse período. É importante observar que esse ramo da inteligência artificial (IA) ajuda os sistemas de computador a entender, interpretar e manipular a linguagem humana.

O PLN desempenha um papel fundamental para ajudar os sistemas de computadores a entender, interpretar e manipular a linguagem humana. Essa tecnologia permite que as empresas se tornem líderes em mercados muito competitivos, usando inteligência artificial e machine learning (ML) para desvendar a estrutura e o significado do texto.

Pamela Novais, gerente da Equipe de Soluções da Sinch, destaca que um dos principais benefícios do PLN é sua capacidade de reconhecer padrões de linguagem, recuperar informações de clientes e classificar preferências, permitindo que uma máquina responda de forma mais natural e personalizada. "Essa classificação das informações de preferência e a geração de linguagem natural permitirá que uma máquina responda às interações de um ser humano com novas frases, diferente de um chatbot tradicional e engessado.”

Além disso, o uso correto dos assistentes virtuais pode facilitar a experiência dos usuários pelo simples fato de que eles podem trocar mensagens por meio de voz ou texto. Graças ao PLN, é possível reagir às mensagens de voz para um comando definido e analisar as palavras para realizar uma pesquisa, como encontrar um produto ou serviço.

"Um bom desenvolvimento das ferramentas de conversação aprimora a interação com os chatbots, possibilitando que esses sistemas forneçam respostas úteis às solicitações dos usuários de maneira rápida, precisa e com uma margem mais ampla dentro de certos padrões temáticos. A vantagem que eles oferecem é a capacidade de aprender com novas interações e aprimorar o tipo de respostas que proporcionam, permitindo que os usuários se sintam mais à vontade para responder às solicitações”, explica Novais.

O desenvolvimento da linguagem natural é um processo detalhado e personalizado. Por exemplo, as instituições financeiras podem exigir uma linguagem mais formal, enquanto as lojas de roupas optam por mensagens mais coloquiais. O desafio está em criar programas com codificação e avaliação contínuas para manter a inteligência artificial no caminho certo, fornecendo um acompanhamento linguístico que se alinhe à imagem e ao tom desejados por cada empresa.

"O PLN é muito importante para a Sinch no aspecto regional, porque falar com mexicanos é diferente de falar com brasileiros, chilenos ou argentinos e há palavras muito complexas. Um dos principais focos é saber que as palavras podem ser ambíguas e temos que mapeá-las e que podemos usar os dados gerados dentro dessas conversas para corrigir e avaliar todas as interações que foram geradas para revalidar algumas palavras", concluiu a executiva da Sinch.