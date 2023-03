Integração de sistemas é responsável pela aceleração do resultado das empresas

Segundo a Agenda Executiva de Tecnologia e CIO do Gartner para 2023, dentre as ações que podem ser realizadas para acelerar o impacto de investimentos em tecnologia digital, estão priorizar iniciativas digitais com maior potencial de impacto nas finanças da empresa, abraçar os pontos fortes do acesso democratizado à tecnologia, experiência e dados e criar uma iniciativa de métricas orientadas a resultados e isso está cada vez mais na prioridade dos C-Levels. Prova disso é o resultado de uma pesquisa de julho de 2022 com 226 CFOs feita pelo Gartner que descobriu que a aceleração digital era a principal prioridade de gastos dos CFOs no 2023, com 98% dos entrevistados dizendo que protegeriam os investimentos digitais e, destes, 66% afirmando que planejam aumentar seus investimentos no categoria.

Não é novidade que a tecnologia tem sido peça-chave para sanar os desafios das empresas, e cada vez mais as demandas são para soluções simples de serem utilizadas por toda a equipe, sem a necessidade de grandes conhecimentos técnicos. É o que acredita o Head de Vendas e Marketing da divisão Integra.Sky da Sky.One , Robson Del Fiol. “A velocidade da inovação é fator crucial para o sucesso das empresas no mercado de hoje. Para usar a tecnologia neste processo, a curva de aprendizado desta nova tecnologia não pode ser barreira”, explica.

Del Fiol comenta ainda que muitas empresas têm procurado endereçar seus desafios de negócio por meio da integração de sistemas. “Antes de adotar novos sistemas é preciso alavancar o potencial máximo das ferramentas que já têm implementadas. Por isso a integração inteligente dos softwares tem sido uma solução interessante”, diz.

Segundo o especialista, o setor de serviços é destaque e ocupa o primeiro lugar na busca por integração de sistemas. “Logo depois vem as indústrias e por fim o varejo mais tradicional, mas, neste ano, também tivemos um boom de startups nos procurando para resolver seus problemas de integração com ERPs”, afirma Del Fiol.

Para Del Fiol, quanto mais rápida é a construção de aplicativos utilitários, maior será o grau de inovação do negócio e, consequentemente, maior a receita, já que o mercado se relaciona melhor com empresas que facilitam experiências. E é essa demanda que as soluções low-code chegam para atender.

Del Fiol explica que em uma plataforma pré-formatada e preparada, a abordagem low-code permite que o usuário monte sua própria estrutura por meio de módulos já disponíveis e processos intuitivos de arrastar e soltar, os quais possibilitam a criação de integrações mesmo por pessoas com pouco conhecimento técnico, uma vez que não demandam uma codificação complexa. “As plataformas low-code, como o Integra.Sky, ainda ajudam a solucionar diversos desafios corporativos, desde a falta de mão de obra especializada até a replicabilidade e a escalabilidade de integrações de sistemas”, ressalta.

Já atentas a esses benefícios, as empresas colocaram as estratégias de aplicativos e integrações entre as suas três principais prioridades de tecnologia em 2022, de acordo com o “Roteiro de adoção de tecnologia para empresas de médio porte” da Gartner. Além disso, para os próximos três anos, entre as 53 tecnologias adotadas na área de serviços de infraestrutura e plataforma de computação está o iPaaS (Integration Plataform as a Service).

Ao investir nessas tecnologias, de acordo com Del Fiol, as empresas buscam impulsionar a TI e a hiperautomação dos negócios, ao mesmo tempo em que melhoram a velocidade e a agilidade. “Uma plataforma (iPaaS) também possibilita que os usuários desenvolvam seus fluxos de integração com conexão a diferentes aplicações, além de organizar, padronizar e escalar essas integrações com sistemas on-premises ou cloud a soluções externas, gerando conexões seguras e altamente replicáveis. Também é possível expor os seus módulos e integrações no marketplace e disponibilizá-los para qualquer usuário da plataforma”, reforça.