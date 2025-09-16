Guia do CISO para implementar um modelo de maturidade em segurança cibernética

À medida que as ameaças cibernéticas crescem em escala, complexidade e impacto, os CISOs enfrentam um imperativo urgente: ir além dos modos reativos de operação para desenvolver programas de segurança estratégicos, mensuráveis ​​e em constante aprimoramento.

Nas empresas atuais, alinhar-se a um modelo de maturidade em segurança cibernética confiável não é mais uma prática recomendada — é uma expectativa básica para proteger ativos digitais, conquistar a confiança das partes interessadas e garantir a conformidade regulatória. Os modelos de maturidade em segurança cibernética fornecem abordagens estruturadas para avaliar, priorizar e aprimorar recursos de segurança, com uma variedade de estruturas robustas agora disponíveis para CISOs.

O que é um modelo de maturidade de segurança cibernética? Um modelo de maturidade em cibersegurança é uma estrutura que define os estágios de eficácia da cibersegurança, desde práticas ad hoc e reativas até operações de segurança otimizadas e proativas. Esses modelos oferecem aos CISOs uma perspectiva para avaliar as capacidades atuais de suas organizações, identificar áreas de melhoria e traçar um caminho para maior resiliência. Os recursos padrão de um modelo de segurança cibernética incluem o seguinte: Níveis de maturidade em camadas ou etapas.

Foco na otimização de processos e gestão de riscos.

Alinhamento com governança, conformidade e objetivos estratégicos de negócios.

Benchmarks escaláveis ​​para todos os tamanhos de organizações e setores verticais. A adoção de um modelo de maturidade em segurança cibernética equipa as organizações com mais do que apenas um scorecard; fornece uma base para o crescimento estratégico da segurança. Usando uma dessas estruturas, os CISOs podem realizar o seguinte com mais facilidade: Identificar lacunas. Utilizar uma estrutura padrão do setor permite que profissionais de segurança identifiquem lacunas concretas nos controles, procedimentos e capacidades de resposta da empresa. Identificar essas lacunas é o primeiro passo para solucioná-las.

Estabeleça benchmarks. O benchmarking permite que as empresas comparem seus próprios programas de segurança com os de seus concorrentes e avaliem o seu alinhamento com os requisitos regulatórios e as normas do setor.

Priorize os investimentos. Munidos de uma compreensão abrangente das lacunas de segurança existentes em um programa de segurança e de seus pontos fortes e fracos em relação aos benchmarks, os CISOs podem desenvolver estratégias informadas e sistemáticas de melhoria. Os líderes de segurança devem priorizar os investimentos com base na gravidade das lacunas de segurança, no risco que essas lacunas representam para a empresa e nos recursos necessários para corrigi-las. Os executivos sempre terão mais problemas para resolver do que dinheiro, tempo ou pessoal para resolvê-los. Priorizar estrategicamente os investimentos é crucial para maximizar o impacto de recursos escassos.

Benefícios da implementação de um modelo de segurança cibernética Usar um modelo de maturidade de segurança cibernética para identificar lacunas de segurança, estabelecer benchmarks e priorizar investimentos leva aos seguintes benefícios: Maior ROI do investimento em segurança cibernética. Ao alocar recursos estrategicamente — tempo, dinheiro e atenção — os CISOs podem maximizar o retorno sobre seus investimentos em segurança cibernética e obter mais retorno sobre o investimento.

Melhor gestão de riscos. Toda medida de segurança deve apoiar objetivos de negócios mais amplos por meio da redução de riscos. Um modelo de maturidade em segurança cibernética pode ajudar uma organização a alinhar melhor suas práticas e investimentos em segurança com as estratégias de gestão de riscos corporativos.

Toda medida de segurança deve apoiar objetivos de negócios mais amplos por meio da redução de riscos. Um modelo de maturidade em segurança cibernética pode ajudar uma organização a alinhar melhor suas práticas e investimentos em segurança com as estratégias de gestão de riscos corporativos. Melhoria contínua. A segurança nunca está "pronta", pois tanto as ameaças quanto as tecnologias de defesa evoluem diariamente. Um modelo de maturidade em segurança cibernética fornece uma estrutura de melhoria contínua e evolução em etapas, com a conclusão de um projeto transitando perfeitamente para a próxima avaliação.

Conformidade. A análise de lacunas de segurança e o benchmarking oferecem uma perspectiva para identificar, avaliar e abordar sistematicamente problemas de conformidade regulatória.

A análise de lacunas de segurança e o benchmarking oferecem uma perspectiva para identificar, avaliar e abordar sistematicamente problemas de conformidade regulatória. Postura de segurança mais robusta. Embora alcançar e manter a maturidade em segurança cibernética seja um processo contínuo, um modelo formal deve permitir que as empresas aprimorem a qualidade e a relevância de suas políticas de segurança e respostas a ameaças. Essa maior eficácia, em última análise, leva a uma tomada de decisões com base em riscos, a um programa de segurança cada vez mais maduro e a uma postura de segurança mais robusta.

Principais estruturas de modelos de maturidade em segurança cibernética Diversas estruturas se destacam como as principais escolhas para organizações atualmente: o NIST Cybersecurity Framework (CSF), a Certificação do Modelo de Maturidade em Cibersegurança (CMMC) 2.0, o Center for Internet Security Controls (CIS) e o Modelo de Maturidade de Capacidades em Cibersegurança (C2M2). Cada uma delas oferece vantagens únicas com base no contexto regulatório, na complexidade operacional e nas necessidades específicas do setor. NIST CSF Amplamente adotado em diversos setores empresariais, o NIST CSF oferece uma abordagem flexível e baseada em riscos para a gestão da segurança cibernética. A versão 2.0, lançada em 2024, inclui orientações expandidas para governança e gestão de riscos da cadeia de suprimentos. Suas seis funções principais — governar, identificar, proteger, detectar, responder e recuperar — são fundamentais para a maioria das avaliações de maturidade. CMMC 2.0 O CMMC 2.0 é obrigatório para contratados do Departamento de Defesa e oferece três níveis de certificação. Ele se baseia nos controles da Publicação Especial 800-171 do NIST e exige validação de terceiros para níveis mais altos. Para organizações na cadeia de suprimentos federal, o CMMC é tanto uma ferramenta de conformidade quanto um parâmetro de maturidade. Controles CIS Os Controles CIS oferecem práticas recomendadas prescritivas e priorizadas, mapeadas para padrões de ameaças e grupos de implementação. O modelo consiste em 18 áreas de controle. É benéfico para organizações de pequeno e médio porte que buscam adotar controles de segurança acionáveis ​​e de alto impacto, sem complexidade excessiva. No momento em que este artigo foi escrito, a versão mais recente dos Controles CIS é a 8.1. C2M2 Desenvolvido pelo Departamento de Energia dos EUA para organizações dos setores de eletricidade, petróleo e gás natural, o C2M2 pode ser utilizado por organizações de todos os portes, tipos e setores. Ele abrange 10 domínios com quatro níveis de indicadores de maturidade, fornecendo uma análise abrangente das lacunas de capacidade, prontidão para resposta a incidentes e medidas de fortalecimento da resiliência. No momento da redação deste texto, a versão mais recente do C2M2 é a 2.1.

4 etapas para avaliar a maturidade da segurança cibernética da sua organização Implementar um modelo de maturidade em cibersegurança não precisa ser assustador. As etapas a seguir fornecem aos CISOs um roteiro simples para avaliações e ações significativas em cibersegurança. 1. Selecione uma estrutura Selecione um modelo que se alinhe ao seu setor, aos requisitos regulatórios e aos objetivos organizacionais. Utilize o NIST CSF para alinhamento geral de riscos corporativos. Usar o CMMC 2.0 pode fazer sentido se sua organização lida com informações controladas não classificadas, faz parte do governo federal dos EUA ou interage regularmente com o governo federal de forma controlada. Empresas menores podem implementar os Controles CIS para melhorias táticas e focadas em controle. Empresas do setor de energia, especialmente aquelas que operam infraestrutura crítica, provavelmente usarão o C2M2. 2. Realize uma autoavaliação abrangente Avalie as capacidades atuais nos domínios relevantes da sua organização. Isso inclui controles técnicos, políticas, resposta a incidentes, governança e treinamento. Envolva equipes multifuncionais para obter uma visão de 360 ​​graus da postura de segurança da empresa. A maioria das estruturas mencionadas tem guias úteis para isso, incluindo os seguintes: Perfis da estrutura de segurança cibernética do NIST

Guia de avaliação do Departamento de Defesa do CMMC

Ferramenta de autoavaliação de controles do CIS 3. Identifique lacunas e priorize ações Mapeie suas capacidades atuais de acordo com o nível de maturidade desejado pela sua empresa e identifique lacunas. Em seguida, priorize as ações com base nos seguintes fatores: Impacto comercial de um determinado risco.

A urgência da medida de conformidade necessária.

O alinhamento da ação com o negócio.

Restrições de recursos coletivos, incluindo tempo, dinheiro, equipamento e pessoal. Pode ser útil desenvolver um roteiro de maturidade com metas de curto prazo — por exemplo, de três a seis meses; metas de médio prazo — por exemplo, de seis a 18 meses; e metas de longo prazo — por exemplo, de mais de 18 meses. 4. Implementar melhorias e monitorar o progresso Em outras palavras, volte ao segundo passo. Aplique quaisquer alterações sistematicamente — seja implementando novos controles, revisando políticas de segurança ou aprimorando a conscientização e o treinamento de habilidades. Monitore continuamente o progresso com indicadores-chave de desempenho e scorecards de maturidade. Novamente, esse processo nunca está completo e deve ocorrer continuamente. No mínimo, reavalie a maturidade anualmente para se adaptar a novas ameaças, tecnologias e objetivos de negócios.