Conquistas e desafios pendentes para um mundo interconectado

No dia 17 de maio é comemorado o Dia Internacional da Internet ou Dia Mundial da Sociedade da Informação, proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2006, em reconhecimento ao papel fundamental que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) desempenham na consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). ) da Agenda 2030 da ONU.

Ao reconhecer globalmente a importância das TIC e das telecomunicações, procura reduzir o fosso digital, seja ao nível das infraestruturas, das competências digitais ou das barreiras socioeconómicas, bem como promover o desenvolvimento económico e social em todos os países.

“É uma ocasião importante para refletir sobre o papel fundamental que as TIC desempenham, bem como para promover a adoção de estratégias de digitalização por parte das empresas para se adaptarem às novas realidades do mercado. Também deve ser promovido o desenvolvimento de políticas e marcos regulatórios por parte dos governos para promover a inovação tecnológica, a proteção da privacidade e dos direitos digitais”, afirma Fernando Gastron, diretor geral da Ecosistemas, empresa especializada no desenvolvimento de Tecnologia da Informação. presença no México, Argentina, Brasil, Chile e Estados Unidos.

A importância da conectividade para o novo mundo digital É inegável o papel fundamental que as TICs adquiriram em todos os âmbitos da sociedade. Uma das principais vantagens é a capacidade de facilitar a comunicação e a conectividade. “Através da internet e das redes digitais, as pessoas podem se comunicar instantaneamente, compartilhar informações, colaborar em projetos e construir relacionamentos globalmente. Isso levou a uma globalização da sociedade, permitindo a interação e a troca de ideias em uma escala sem precedentes”, dizem da Ecosistemas. O escritório avalia as conquistas obtidas em quatro áreas importantes para o desenvolvimento social: empresarial, acadêmica, governamental e no setor de saúde: No campo empresarial, as tecnologias de informação revolucionaram os processos de produção, gestão e comercialização. Por meio do uso de análise de dados, inteligência artificial e automação, as organizações podem simplificar suas operações, melhorar a tomada de decisões e fornecer produtos/serviços mais eficientes e personalizados. Além disso, o comércio eletrônico abriu novas oportunidades de negócios, permitindo o acesso a mercados internacionais e facilitando a interação com os clientes.

No âmbito acadêmico, o acesso a recursos educacionais online, plataformas virtuais de aprendizagem e ferramentas de colaboração online ampliam as possibilidades da educação a distância e da aprendizagem personalizada, proporcionando igualdade de oportunidades de acesso a pessoas com deficiência e transformando a forma como os alunos aprendem e os professores ensinam.

Na área da saúde, o atendimento médico e o diagnóstico melhoraram por meio dos prontuários eletrônicos, que permitem o acompanhamento da história clínica dos pacientes, facilitando a coordenação entre os profissionais de saúde. Além disso, a telemedicina ampliou o acesso ao atendimento médico em áreas remotas e permite a consulta médica à distância, com maior eficiência e qualidade no atendimento.

No nível governamental, permitem transparência, eficiência e participação cidadã. Os governos eletrônicos simplificaram os procedimentos administrativos, para que os cidadãos possam acessar os serviços públicos de forma mais rápida e conveniente. Ao mesmo tempo, as redes sociais e as plataformas online facilitam a participação cidadã, oferecendo aos cidadãos um espaço para expressar suas opiniões, obter informações e colaborar na tomada de decisões políticas.