Grupo Werthein gerou conectividade em quase 500 cidades da América Latina

A Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu que o dia 17 de maio será comemorado como o Dia Mundial da Internet, para destacar o papel das Telecomunicações e das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) nas ações que visam eliminar a exclusão digital.

Neste dia, o Grupo Werthein anunciou que já gerou conectividade para 493 cidades da América Latina, com serviços disponíveis para mais de 40 milhões de residências, empresas, indústrias e órgãos públicos, pouco mais de um ano depois do lançamento de seus serviços de internet por fibra ótica.

Os serviços de internet por fibra ótica do Grupo Werthein avançam na estratégia de expansão do ecossistema de negócios da Vrio Corp., empresa de media tech da holding que gerencia as operações da DIRECTV América Latina, em dez países da América Latina e da SKY no Brasil.

A Vrio Corp. começou a oferecer internet em abril de 2023 na Argentina, onde está em plena expansão na região metropolitana e em cidades do interior do país. Em 12 de maio, o serviço de conectividade desembarcou no Peru; em 6 de junho foi a vez do Equador; em 4 de agosto aconteceu no Chile, e em 31 de agosto na Colômbia.

SKY Fibra, serviço de internet da SKY Brasil, já está disponível em mais de 230 cidades, com forte expansão nos estados de São Paulo e Amazonas. Até o final de 2024, o serviço estará disponível em 400 cidades, abrangendo cerca de 30 milhões de domicílios no Brasil.

Já a DIRECTV Latin America está lançando seu serviço, e está disponível em 5 cidades do Peru; 32 da Colômbia; 20 da Argentina; 180 do Chile e 36 do Equador.

"A implantação da internet faz parte do reposicionamento da SKY e da DirecTV em empresas de tecnologia e mídia. Além disso, faz parte da estratégia da Vrio Corp. cooperar na redução da exclusão digital, que atualmente afeta milhões de pessoas na região, com a certeza de que o acesso à internet é fundamental para garantir o desenvolvimento das novas gerações e sua integração na economia global", diz Darío Werthein, presidente da Vrio Corp.

“A expansão na América Latina das soluções de conexão oferecidas pelo Grupo Werthein, por meio da Vrio Corp., está alinhada aos objetivos promovidos por organismos internacionais, como a ONU”, disse o comunicado de imprensa.