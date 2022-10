As vantagens dos chatbots para pequenas e médias empresas

A utilização de chatbots geralmente era identificada por empresas de grande porte. Mas graças ao avanço da transformação digital, hoje já é possível impulsionar negócios de todos os portes e tipos de atividades por meio do uso de bots de conversação. Esta novidade nos últimos anos tem sido adotada especialmente pelas pequenas e médias empresas (PMEs), e já se destaca como uma solução importante no planejamento de negócios destas companhias, e que surpreende pela excelente relação custo-benefício.

A Botmaker fornece inteligência artificial (IA) por meio de chatbots para todos os tipos de empresa e oferta serviços para automatização de demandas relacionadas ao suporte interno e externo como também a vendas. Já em relação aos custos, ao contrário de investimentos de grande porte e que exigem uma maior atenção das empresas, que muitas vezes pode não se adequar ao bolso de empresários e empreendedores que ainda estão em seu início, os chatbots são disponibilizados com um valor relativamente baixo e fornecem alta performance para atendimento aos clientes, sendo uma virada de chave para negócios que procuram por esses benefícios.

“A boa experiência em vendas levou muitas PMEs a utilizar bots em outros departamentos como os de marketing, financeiro, jurídico e compras. Nesse caso, o intuito tem sido melhorar a gestão, já que o dashboard da plataforma integra as informações de todos os canais e departamentos. Essa base de dados permite à empresa monitorar seu desempenho com rapidez e precisão, identificando possíveis pontos críticos nos processos operacionais. Assim, escolas, universidades e cursos de especialização, clínicas médicas e hospitais, construtoras e imobiliárias são alguns dos tipos de empresas que têm aderido ao atendimento via chatbots, nessas diversas áreas”, afirma Alfredo Bitencourt, Head de Vendas da Botmaker no Brasil.

Além disso, o uso da implantação dos serviços da Botmaker tem mudado o cenário de pequenas e médias empresas, por organizar o fluxo de atendimentos, possibilitar o auxílio de um público maior e oferecer respostas assertivas e rápidas. Essas questões fortalecem a eficácia do aumento de vendas e satisfação, que muitas vezes eram prejudicadas pela falta de apoio e informações corretas ao longo das etapas de compra do consumidor.

Outro ponto positivo, é que esse salto tecnológico cria disponibilidade para que os funcionários possam cuidar de temas críticos e os robôs sejam dedicados a temas mais simples, que podem ser escaláveis. A tendência é o uso de chatbots crescer cada vez mais entre as pequenas e médias, tanto em número de empresas quanto na variedade de aplicações.

Entre inúmeros avanços trazidos pela automação digital, os bots são um dos recursos mais vantajosos para organizações que miram a alta performance a partir de uma estrutura compacta, como, por exemplo, em vendas, que com o aumento de resultados financeiros, internos e externos há possibilidade que surja um aumento maior de leads e pessoas interessadas naquilo que é ofertado.

"Entre inúmeros avanços trazidos pela automação digital, os bots são um dos recursos mais vantajosos para organizações que miram a alta performance a partir de uma estrutura compacta. Eles reforçam dois diferenciais que estão no DNA desse segmento, a agilidade e a flexibilidade, acelerando negócios e resultados", finaliza Bitencourt.