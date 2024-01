OXXO e Botmaker usam inteligência artificial em campanhas interativas

OXXO, rede de lojas locais de origem mexicana e operada no Brasil pelo Grupo Nós (joint venture entre Raízen e Femsa), fortalece a experiência do consumidor e passa a atender por meio de um dos canais preferidos de seus consumidores no Brasil, o WhatsApp. Neste novo canal conversacional, a OXXO envia informações sobre lojas e promoções, responde dúvidas frequentes e ainda cadastra os interessados ​​em receber ofertas e atualizações da marca de forma eficaz e personalizada, pois utiliza tecnologia inovadora de IA generativa com uma solução personalizada criada pela Botmaker, plataforma de inteligência artificial (IA) no desenvolvimento de chatbots na América Latina, parceira deste projeto.

“A associação com a Botmaker permite-nos satisfazer as necessidades dos nossos clientes e também da própria marca. Com a conversa, via WhatsApp, é possível consultar as nossas promoções, encontrar a loja mais próxima e ficar a par das novidades do mercado”, explica Camila Assis, Head de Marketing e Comunicação Externa do Grupo Nós.

O chatbot foi desenvolvido usando a funcionalidade recém-lançada da Botmaker chamada Knowledge Base, que integra o ChatGPT para treinar o bot com informações qualificadas da marca de forma rápida e automática, fornecendo respostas precisas com uma gama mais ampla de tópicos.

“Desenvolvemos um bot com funcionalidades que respondem à linguagem natural da marca, com conteúdo amplo e rico em formatos, como imagens e vídeos. Todo o ecossistema foi pensado para a experiência omnicanal que o OXXO oferece. Ou seja, o bot direciona o cliente para o melhor canal para atender suas necessidades no momento certo”, afirma Alfredo Bitencourt, Head de Vendas da Botmaker Brasil.

Segundo o executivo da Botmaker, o destaque dos resultados obtidos desde o seu lançamento é o nível de engajamento do chatbot: “Temos uma recorrência mensal de clientes interagindo com o bot e tem sido bastante significativo. Desde o lançamento do canal, que foi feito de forma orgânica, o número de sessões é 6 vezes maior que o número de usuários, o que contribui para a afirmação de que os usuários retornem ao canal para conversar com o chatbot. Essa alta taxa de engajamento, já que os clientes interagiram em média duas vezes com o bot ao longo do mês, destaca o benefício que o robô traz para o grande número de usuários que aderiram ao canal”, disse Bitencourt.

A Oxxo chegou ao Brasil em dezembro de 2020 e hoje conta com unidades distribuídas nas cidades de São Paulo, Campinas, Jundiaí, Osasco, São Bernardo do Campo, Piracicaba, Guarulhos, Santo André, São Caetano do Sul e Sorocaba.