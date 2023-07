Saiba quais são os benefícios da automação no gerenciamento de dados

Na era digital, os dados são o ativo mais valioso de uma empresa. A quantidade e a complexidade desses dados aumentaram exponencialmente, tornando o gerenciamento e a proteção uma tarefa diária cada vez mais desafiadora. Felizmente, a automação vem evoluindo como uma solução poderosa para impulsionar a eficiência, mitigar riscos e reduzir custos no processo de gerenciamento de dados empresariais.

A eficiência operacional é uma prioridade para qualquer organização que busque otimizar seus recursos. A automação no backup de dados, por exemplo, oferece uma série de benefícios para melhorar a eficiência. Por meio de processos automatizados, os backups podem ser agendados e executados automaticamente, eliminando a necessidade de intervenção manual e reduzindo o tempo necessário para concluir as tarefas. Além disso, a automação permite a integração perfeita com outros sistemas e processos, como a replicação de dados, garantindo uma proteção abrangente e contínua. Ao eliminar a intervenção humana repetitiva, as equipes de TI podem direcionar seus esforços para atividades mais estratégicas, aumentando a produtividade geral.

Mitigar riscos é uma preocupação constante para as empresas em um cenário cada vez mais complexo de ameaças cibernéticas e desastres naturais. Os sistemas automatizados garantem que os backups sejam executados regularmente, minimizando a possibilidade de perda de dados. Além disso, ao adotar a replicação de dados em tempo real, as empresas podem contar com uma cópia atualizada de seus dados em um local seguro, pronto para serem restaurados em caso de falhas ou ataque. A automação também facilita a implementação de políticas de backup consistentes e a verificação regular da integridade dos dados, garantindo a conformidade com regulamentos e padrões do setor.

Os custos associados ao gerenciamento e proteção de dados podem ser significativos para as empresas. A automação no backup de dados oferece uma abordagem mais econômica. Ao reduzir a dependência de recursos humanos e eliminar erros humanos, os custos operacionais são reduzidos. Além disso, a automação permite uma melhor utilização dos recursos de armazenamento, identificando e eliminando dados duplicados ou obsoletos. Isso resulta em economia de espaço e evita gastos desnecessários com armazenamento de dados não essenciais. A automação também simplifica o gerenciamento centralizado de backups em ambientes complexos, eliminando a necessidade de múltiplas ferramentas e processos fragmentados.

Para aproveitar ao máximo a automação no gerenciamento de dados, as empresas devem considerar alguns aspectos importantes. É essencial escolher a solução certa que atenda às necessidades específicas de cada organização. Uma solução robusta deve oferecer recursos de automação bem como compressão de dados, criptografia, desduplicação e suporte nativo aos mais diversos tipos de tecnologias, dados e aplicações on-premise ou na nuvem, garantindo proteção e recuperação eficientes. Além disso, é fundamental estabelecer políticas de backup bem definidas, definir intervalos de retenção adequados e realizar testes regulares de recuperação para verificar a integridade dos dados e a eficácia do sistema automatizado.

Em resumo, a automação no gerenciamento de dados se tornou uma ferramenta indispensável para empresas que buscam eficiência, segurança e economia de custos. Por meio da automação, as organizações podem simplificar e agilizar todos os processos relacionados ao ciclo de vida dos dados, minimizando riscos e garantindo a proteção abrangente de seus dados. Ao adotar as soluções certas e estabelecer as melhores práticas, as empresas estarão mais preparadas para enfrentar os desafios de um ambiente digital em constante evolução, permitindo um crescimento sustentável e uma vantagem competitiva no mercado atual.

Sobre o autor: Marcelo Rodrigues tem mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia da informação. Na Commvault há 10 anos, em maio assumiu o cargo de country manager. Antes de ingressar na empresa, passou por grandes nomes do setor como F5, Citrix, RSA e Xerox.