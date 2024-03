Da percepção à realidade: Como promover as mulheres na ciência?

A presença feminina nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) continua avançando, embora ainda estejamos em um cenário desafiador para o avanço das mulheres nestas áreas. Por exemplo, de acordo com a UNESCO, apenas 24% da população feminina na América Latina e no Caribe que têm formação nesse campo trabalham nele.

Ao longo da história, as mulheres encontraram uma maneira de enfrentar os desafios e barreiras que encontramos ao longo do caminho e de buscar oportunidades de crescimento e empoderamento para gerar mudanças. A partir da minha experiência liderando equipes de trabalho, posso identificar três oportunidades que nos permitirão promover as mulheres nas indústrias STEM:

O talento está em toda parte, mas as oportunidades de treinamento não. Por isso, é importante tomar medidas para ampliar o acesso das mulheres à capacitação tecnológica e criar espaços de troca de conhecimento para atuar nessa indústria.

Na IBM, oferecemos programas como o IBM SkillsBuild, que fornece educação gratuita em tecnologia e permite o desenvolvimento de habilidades valiosas para inovação, ciência e empregabilidade. O treinamento é em português e baseado em projetos para facilitar a implementação das habilidades aprendidas, com a possibilidade de receber certificações digitais.

As mulheres estão ganhando cada vez mais espaços no mundo tecnológico e, nesse cenário, o networking é fundamental na hora de encontrar oportunidades de trabalho, aprimorar habilidades, adquirir novos conhecimentos e ter um espaço de apoio profissional.

Desafios como ferramenta de crescimento

Como líderes no setor, temos o dever de motivar e encorajar as novas gerações a explorar as áreas STEM como uma oportunidade de crescimento. É por isso que perseverar na transformação profissional é a base para assumir desafios e alcançar o próximo nível.

De acordo com um estudo realizado pelo IBM Institute for Business Value (IBV), foram identificadas mais mulheres em cargos de gestão executiva e em conselhos de administração em 2023 do que nos anos anteriores, com um aumento de 12% para ambos. Considerando os desafios que a pandemia trouxe para as mulheres, isso é encorajador e mostra que estamos indo na direção certa.

Essas são algumas ações para apontar o caminho, mas devemos lembrar que o avanço não é apenas sobre ter mais mulheres no conselho, é também sobre reexaminar cuidadosamente as ações estratégicas para o avanço das mulheres e os sistemas que o apoiam. Sem dúvida, como líderes e sociedade, temos a responsabilidade de levantar nossas vozes e gerar mudanças, com o claro propósito de ganhar espaço no campo da ciência e tecnologia.

Sobre a autora: Ana Paula Appel é senior AI Engineer at Client Engineering, IBM Technology, Latin America.