Como preparar sua tecnologia para o futuro

Preparar seu software para o futuro é uma expectativa que os clientes e funcionários mantêm em relação à tecnologia que utilizam diariamente. Como a maioria das áreas de negócios, a pandemia também teve um impacto significativo na forma como as organizações abordam a preparação para as inovações tecnológicas que surgirão nos próximos anos.

Para se manterem competitivas, as organizações devem adotar uma abordagem de experiência total para garantir que os softwares corporativos se mantenham úteis.

À prova de futuro

Neste contexto, é muito utilizado o termo “à prova de futuro”, que refere-se à capacidade de se preparar e se adaptar a um futuro incerto. A Forbes caracteriza o termo como a capacidade de se inovar e se adaptar. Preparar seu software empresarial para o futuro é estar em sincronia com o comprador, usuário e cliente. Requer entender como sua tecnologia está sendo usada e como esse caso de uso evolui em sincronia com o mercado —e ser capaz de inovar e se adaptar continuamente para atender a essas necessidades em constante mudança.

As atualizações do smartphone são um ótimo exemplo de preparação para o futuro. Os celulares estão constantemente enviando atualizações na forma de patches de segurança, que ajudam a preparar seu aparelho para o futuro, garantindo que sua tecnologia esteja segura e protegida contra os hacks mais recentes.

A pandemia do COVID-19 é outro excelente exemplo de como as circunstâncias podem mudar em um instante, impactando a maneira como fazemos negócios. Ninguém poderia prever a perturbação causada pela pandemia. De repente, empresas de todos os portes tiveram que se transformar e se adaptar a novos sistemas de compra e novas formas de trabalhar —e passaram a contar com a tecnologia para ajudá-las a fazer isso.