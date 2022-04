Código aberto para o bem

No esforço da comunidade para ajudar uma família em dificuldades a construir uma casa, todos contribuem desinteressadamente, aproveitando suas próprias experiências como proprietários, focados em garantir que a casa dessa família seja construída o mais rápido e com a melhor relação custo-benefício possível. Cada indivíduo está trabalhando de olho no futuro, garantindo que o lugar perdure para que essa família possa construir uma vida melhor para si.

É assim que a comunidade de código aberto funciona. Em todo o planeta –o maior bairro de todos– dezenas de milhões de desenvolvedores de software de ponta compartilham o que sabem para o bem comum, e o fazem, em um mundo ferozmente competitivo, dando acesso gratuito uns aos outros para seu código de computador, até mesmo aos mais engenhosos e inovadores. O código aberto é um modelo de desenvolvimento baseado em derrubar paredes, não em montá-las. É o poder de muitos e funciona –99% da Fortune 500 depende de código aberto.

Na pandemia, o código aberto tem sido fundamental. Ele tocou bilhões de vidas e salvou vidas. Vi isso acontecer diariamente na SUSE, especializada em trazer software de código aberto para os negócios. Fiquei maravilhada com a importância do acesso universal ao código crítico para projetar a tecnologia de rastreamento de contatos, ajudando a desvendar as complexidades do caminho do vírus em todo o planeta.

Quando Cingapura liderou o mundo na implementação do rastreamento de contatos, o código aberto tornou isso possível. Quando testes e análises de Covid-19 em larga escala se tornaram disponíveis, o código aberto tornou isso possível (e estamos orgulhosos de ter capacitado nosso cliente, Ruvos, para conseguir isso). Quando as organizações de saúde precisavam de uma maneira econômica de analisar torrents de dados a qualquer momento, o código aberto tornou isso possível.

O código aberto permeia nossas vidas. É uma força notável, muitas vezes desconhecida, para o bem. O software de código aberto é incorporado em máquinas de mamografia, impulsiona a condução autônoma para tornar as pessoas mais seguras na estrada, sistemas de controle de tráfego aéreo em aeroportos e tecnologia de previsão do tempo para alertar sobre tempestades e até terremotos. Mantém trens nos trilhos e satélites no ar e ajuda a combater as mudanças climáticas, ajudando os agricultores a descobrir novas maneiras de cultivar suas plantações. Ajudou pessoas sem conta bancária a se tornarem bancarizadas no mundo em desenvolvimento, permitindo-lhes iniciar negócios e mudar o destino de uma família ou comunidade inteira por gerações.