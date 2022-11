A insatisfação das empresas com a segurança pode ser eliminada

Uma recente pesquisa da ManageEngine com 3.300 executivos empresariais de vários países apontou que 84% dos entrevistados acreditam que o ambiente de segurança precisa mudar para garantir a proteção contra os ciberataques. Dos entrevistados, 200 são decisores em TI e outras áreas empresariais em organizações brasileiras e apenas 2% dos respondentes totais afirmaram que estão satisfeitos com a situação.

O que contrasta com esta preocupação dos executivos é que as tecnologias dedicadas a ajudar as empresas no combate aos vazamentos de dados estão em um estágio avançado e oferecem muitos bons recursos. Então, como poderia ainda haver tanta angústia?

Para resolver este grande desafio, devemos ter em mente que apenas as tecnologias não bastam. É necessário envolver as equipes e aumentar a conscientização dos usuários das aplicações de software dentro do ambiente de trabalho, seja presencial, remoto ou híbrido. Para se ter uma ideia, apenas 13% dos entrevistados acreditam que a responsabilidade de proteger as organizações dos ciberataques é de todos os funcionários; em vez disso, responsabilizam principalmente as equipes de TI e de segurança. Ou seja, a maioria (87%) ainda não leva em conta a participação dos funcionários na luta contra as ameaças cibernéticas.

Não é suficiente ter as ferramentas tecnológicas à disposição para elevar a eficiência na segurança. A falta de treinamento das equipes é o maior obstáculo apontado por 49% dos entrevistados para se obter o máximo proveito das tecnologias que utilizam atualmente.

É importante que as empresas promovam ações internas na empresa para que os colaboradores aumentem a sua participação neste combate. Ao saber como se comportar diante dos riscos, as equipes podem elevar a confiança no ambiente de trabalho e fechar as portas de entrada de códigos maliciosos. Com isso, em uma nova edição desta pesquisa, o nível de insatisfação dos executivos poderá ser menor que o atual.