A importância da privacidade no mundo digital

O Dia Internacional da Proteção de Dados reforça a importância da privacidade e da segurança das informações pessoais em um contexto cada vez mais digital e conectado.

Com o avanço das tecnologias, os dados pessoais tornaram-se centrais em praticamente todas as esferas da vida — desde serviços financeiros e compras online até o relacionamento com órgãos públicos e plataformas de saúde. Essa expansão intensifica a necessidade de políticas eficazes de proteção de dados, capazes de garantir transparência, consentimento informado e segurança contra usos indevidos.

Apesar de estarem conectados, os conceitos de privacidade e proteção de dados possuem significados distintos. A privacidade está ligada ao direito à vida privada, à liberdade individual e ao controle sobre a própria intimidade. Já a proteção de dados envolve o conjunto de regras, políticas e procedimentos que orientam a coleta, o uso, o armazenamento e a segurança das informações capazes de identificar uma pessoa.

Nesse contexto, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), criada no Brasil em 2020, consolidou-se como uma das principais referências em proteção de dados na América Latina. Alinhada a padrões globais de privacidade, como o modelo europeu, a legislação avança em negociações para o reconhecimento de sua adequação internacional. A lei surge em um cenário marcado pelo uso cada vez mais intensivo de dados por empresas privadas e pela crescente digitalização dos serviços públicos, que passaram a depender da coleta e do tratamento dessas informações para a formulação e a implementação de políticas públicas.

A proteção de dados vai muito além da tecnologia. Ela está diretamente ligada ao respeito às pessoas e à forma como suas informações são tratadas. Quando empresas e instituições assumem essa responsabilidade, cumprem a lei e, ao mesmo tempo, fortalecem a relação de confiança.