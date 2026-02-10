Governo do Paraná inaugura Hub GovTech em março

O Governo do Paraná inaugura oficialmente, no próximo dia 2 março de 2026, a sede do Hub GovTech Paraná. O ambiente funcionará como um centro permanente de inovação voltado ao desenvolvimento, validação e escala de soluções tecnológicas para a gestão pública, com foco direto na melhoria dos serviços prestados ao cidadão.

O modelo de Hub GovTech conecta empreendedores, gestores públicos e instituições de pesquisa para solucionar desafios reais da administração pública e transformá-los em projetos estruturados, testar soluções em ambiente controlado e viabilizar sua implementação para a sociedade. No Paraná, o Hub atua como um ecossistema completo, reunindo programas de incubação e aceleração de startups, ambiente de testes por meio de Living Lab, ações de matchmaking entre demandas públicas e soluções tecnológicas, capacitação de gestores e empreendedores, eventos e conexão com investidores de impacto.

O Hub GovTech Paraná é uma iniciativa vinculada à Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA) e administrada pela Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos (APTSJC). O Hub foi estruturado para atender desafios em áreas como saúde pública, educação, mobilidade urbana, segurança pública, gestão administrativa, transparência, participação cidadã, digitalização de serviços, compras públicas, gestão de dados e modernização de processos internos de órgãos estaduais e municipais.

O investimento total previsto para a operação do Hub GovTech Paraná é de R$ 15 milhões ao longo de três anos, o que corresponde a aproximadamente R$ 5 milhões por ano. Os recursos são destinados à manutenção de toda a estrutura operacional do Hub, à execução dos programas de incubação e aceleração de startups, à contratação de fornecedores especializados, à realização de eventos, capacitações e às atividades de validação e desenvolvimento de soluções junto ao poder público.