Rockwell Automation contribui para compor o projeto MetaIndústria

A Rockwell Automation apresenta uma das sete tecnologias que farão parte do MetaIndústria, projeto idealizado pela ABDI e SPI Integração de Sistemas, cujo objetivo é unir renomadas empresas nacionais e multinacionais, a fim de impulsionar a competitividade e a produtividade das indústrias brasileiras e apoiar os gestores na estruturação de unidades fabris integradas e inteligentes.

A projeção é formar, até 2025, dois centros e quatro laboratórios para atender 100 indústrias no Brasil. A iniciativa está estruturada em três eixos principais de trabalho, que contemplam modelo de negócios, redução de risco da transformação e preparação da mão de obra.

Nesse sentido, a Rockwell Automation anuncia a solução Management 5.0, com o slogan “Carregando a fábrica no bolso”. A tecnologia foi desenvolvida com o intuito de destacar o poder transformador de investir em inovação nas fábricas, por meio do advento da internet industrial das coisas (IIoT), 5G e realidade aumentada, que garantem visibilidade para tomadas de decisões mais ágeis e assertivas.

De acordo com Leandro Kruger, diretor regional da Rockwell Automation, a participação dos parceiros no desenvolvimento da solução foi parte fundamental para o seu sucesso. “Contar com empresas parceiras de distribuição como a EDGE, assim como de integração, SPI, foram essenciais em todo o processo, tendo em vista a flexibilidade e a capacidade dessas empresas em prover, de forma ampla, portfólios e soluções complementares a Rockwell Automation”, relata.

Kruger ressalta que, neste momento, o projeto está na fase de integração entre o digital e físico, a fim de aplicar todas as soluções nos laboratórios situados em São Caetano e São Leopoldo. “O mais interessante é que os visitantes também não ficam de fora da experiência proporcionada pelo Management 5.0. Assim, seja por meio de dispositivos móveis ou pela web, todos podem acompanhar de perto o que está acontecendo no coração da MetaIndústria”.

O executivo comenta que o processo de desenvolvimento da solução foi dividido em quatro etapas principais. A primeira delas, foi identificar a melhor maneira de prover uma experiência ao usuário assim como uma perspectiva de escalabilidade da solução em questão, seguido da definição da capacidade de adequação a parte física do HUB (local que agrega vários ativos e tecnologias industriais).

Já a terceira etapa, contou com a avaliação das melhores tecnologias e soluções para atender o objetivo do projeto, enquanto a última, a criação de uma experiência capaz de ser aplicada de maneira acessível e imediata através do que chamamos de modelo “Try Before You Buy” (Prove Antes de Comprar). “No Management 5.0, será possível gerenciar as principais atividades de gestão das operações do Tooling Shop (parte de uma fábrica onde as ferramentas são fabricadas ou reparadas), além de visualizar os principais indicadores com coleta de dados em tempo real via IIoT/5G de todos os processos produtivos disponíveis no Hub 5.0, além de representar a realidade do mundo físico em ambientes digitais através da realidade aumentada”, explica.

Assim, a solução permite coletar dados de várias fontes, incluindo máquinas de usinagem, uma célula de paletização e um sistema de mistura de líquidos. Desta forma, a experiência da solução funciona como uma arquitetura agnóstica de equipamentos e sistemas, em que é possível organizar os dados coletados para viabilizar o acesso aos mesmos de maneira mais eficiente.