Beyondsoft adquire empresa brasileira 4MSTech

A Beyondsoft, empresa global de serviços de tecnologia da informação, anuncia a aquisição da 4MSTech com objetivo de continuar a expansão de seus negócios na Ásia, Europa e América do Sul, começando pelo Brasil.

A Beyondsoft está presente em 14 países, conta com mais de 30 mil especialistas e 70 centros de entregas espalhados pelo mundo, e atende empresas em diversos mercados e verticais, com foco em companhias de alta tecnologia como a Microsoft e atuando em grandes corporações multinacionais dos setores: financeiros, serviços, industriais e outros.

Essa decisão faz parte da estratégia global da companhia de expansão das operações internacionais comandada por Christiano Knott, diretor-executivo da Beyondsoft, que escolheu o Brasil como ponto de partida para esse crescimento, além de ser a maior economia da região é um imenso centro fornecedor de talentos. A escolha da 4MSTech se deu por sua excelente reputação no mercado, à alta qualidade de seus profissionais e por ser parceira Microsoft em cinco designações, uma das poucas consultorias com essa expertise no mercado.

Fundada há sete anos por um grupo de executivos do mercado de tecnologia, a 4MSTech é uma empresa especialista em infraestrutura e soluções em Cloud da Microsoft. Se destaca pelo conhecimento e projetos em Microsoft 365 e Azure, com foco em dados, infraestrutura, segurança e serviços gerenciados.

“Escolhemos a 4MSTech por se tratar de uma empresa ética, de sucesso, bem estabelecida no mercado e que como nós, tem como principal parceiro estratégico a Microsoft. Acreditamos que ambas as empresas tem uma sinergia no que diz respeito a valorização dos profissionais, o envolvimento das lideranças e a satisfação dos clientes, o que em termos de serviços é um grande diferencial”, explica Knott.

Com a compra, Eduardo Mecking, CEO da 4MSTech, passa a ser diretor-geral da Beyondsoft Brasil, e a empresa inicia as suas operações com 80 colaboradores e com a meta de ampliar o quadro de profissionais para 150 até o final do ano. O portfólio da 4MSTech passa a ser incorporado pela Beyondsoft Brasil com ofertas de serviços gerenciados e demais serviços profissionais.

“Nossos clientes continuarão sendo atendidos pelo nosso time de especialistas e serão beneficiados com o aumento na estrutura de atendimento em outros países, já que agora somos uma empresa global”, comemora Mecking. “Pretendemos dobrar a equipe de vendas para sermos cada vez mais competitivos gerando novas oportunidades de negócio e alcançarmos a meta de 200 novos clientes até o fim do ano”, finaliza.