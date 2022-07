Usina de Vendas supera 100 mil smartphones TCL ativados no Brasil

A Usina de Vendas, distribuidora dos smartphones da TCL no Brasil, atingiu a marca de 100 mil celulares ativados no país. “O número de ativações tem aumentado exponencialmente a cada semana, o que levou três modelos da marca a um posicionamento de destaque no ranking do Painel Semanal da GfK Brasil”, destaca Marco Antonio Palma, CEO da Usina de Vendas.

De acordo com o Painel Semanal GfK Brasil, na semana 16 sobre as vendas de smartphones com preço médio até R$ 500, o TCL L5 é classificado como um dos TOP 5 de aparelhos mais ativados. Já no filão de preços médios, entre R$ 500 e R$ 750, o TCL L10 Lite entra na lista dos TOP 10 e o TCL L7 está entre os TOP 15. A expectativa para os próximos meses é de sustentação deste crescimento, alcançando o dobro das ativações em relação ao ano passado.

Para atingir a marca de 100 mil smartphones TCL no Brasil, a Usina de Vendas precisou superar vários desafios da economia e do mercado no país. Para citar alguns dos mais relevantes: a deterioração econômica e do poder de compra dos brasileiros; pandemia e período de lockdown com o fechamento de lojas físicas, principalmente de clientes regionais de todos os portes; a falta de componentes no mercado global, que impactou a cadeia de abastecimento e preços; impactos da guerra na Ucrânia na economia global; além de aumentos da Selic, inflação e inadimplência.

Entre as medidas adotadas pela Usina de vendas para enfrentar esses entraves e ampliar a entregas de smartphones TCL estão esforços como a importação direta dos produtos, a capilaridade de vendas com abertura de novos canais, atividades de comunicação em massa, cooperadas e de trade com redes de varejo.

“Com criatividade na condução dos negócios e foco em ações que visam o desenvolvimento de seus colaboradores, a Usina de Vendas vem superando os obstáculos e até mesmo dobrou o número de colaboradores da empresa desde o início da pandemia”, diz um comunicado do provedor.