Operadoras móveis investem em seus parceiros de serviços digitais

O evento Tela Viva Móvel evoluiu, mudou de nome e agora se chama MobiXD (MobiExpanded). Sua primeira edição aconteceu presencialmente, seguindo a retornada dos eventos com público.

Segundo os organizadores, a mudança para MobiXD reflete uma nova estratégia das operadoras móveis, que buscam a expansão das suas fronteiras de negócios por meio de parcerias acompanhadas com aportes de investimentos em dinheiro em empresas de outros setores para a oferta de serviços digitais, tais como finanças, saúde, educação, segurança digital, games e editorial.

A organização do evento convidou os representantes de operadoras e de seus parceiros atuais e potenciais para discutirem esta movimentação e apontarem como será o futuro do mercado mobile a partir destas iniciativas.

O painel que abordou este tema contou com a participação dos seguintes painelistas: Fabio Maeda, diretor de serviços digitais e inovação móvel na Claro; Rodrigo Gruner, diretor de inovação e novos negócios, Vivo; Renato Ciuchini, vice-presidente de estratégia e transformação, TIM; Zaima Milazzo, diretora de Inovação da Algar Telecom e presidente do centro de inovação Brain.

Investimento na aplicações OTT

Os provedores de aplicações OTT (over-the-top) também se apoiam em parcerias com as operadoras móveis para impulsionar a sua oferta de serviços digitais e conseguiram vencer a desconfiança das operadoras, construindo parcerias duradouras. O MobiXD convidou cinco especialistas para um balanço dessa relação e quais as suas perspectivas futuras com a chegada do 5G: Flávia Pollo Nassif, CEO da DialMyApp; Marcos Swarowsky, diretor geral para a América do Sul, Deezer; Melissa Beltrão, gerente de soluções e parcerias para a América Latina, Twitter; Raphael Daolio, strategic partner manager, Business Messaging Group, Meta (WhatsApp); Tathiana Adam, gerente de desenvolvimento de negócios e parcerias em produtos de comunicação para a América Latina, Google.