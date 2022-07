O ISP monta seu próprio hub de conteúdo com plataforma aberta da EiTV

A EiTV, fornecedora de tecnologia para a transmissão de conteúdo online, quer firmar acordos de parceria com Provedores de Internet (ISPs) de todo o Brasil para a oferta da EiTV Connect, uma plataforma aberta de publicação e distribuição de TV online, rádio, canais de áudio, filmes, séries e documentários via streaming na modalidade white label, que permite ao ISP usar a sua própria marca para fidelizar e aumentar a sua base de clientes.

A proposta de parceria EiTV Connect inclui desenvolvimento, customização da marca, apoio de marketing, treinamento operacional e de vendas, criação de aplicativos para celular e Smart TV, além do site e landing page.

Além dos mais de 70 canais de TV e catálogo com mais de 2 mil filmes de grandes estúdios fornecidos, entre eles Sony e Warner, a plataforma EiTV Connect permite ao ISP construir seu próprio hub de conteúdo de streaming e de TV, incluindo canais de captação local ou criar canais de conteúdo próprios ou patrocinados por empresas, organizações religiosas, instituições de ensino, clubes, entre outras fontes. O ISP poderá oferecer o serviço de OTT de acordo com as características de seus clientes e modelos de negócios mais adequados à sua região.

A tecnologia garante autonomia para o ISP como agregador de conteúdo público da internet e permite incorporar à plataforma mais de 1.000 mídias e canais lineares públicos externos, como Dailymotion, Vimeo e Youtube, portais de e-commerce, cursos online, modalidades esportivas, jogos eletrônicos, e-Sports e outros serviços digitais, garantindo a entrega de maior valor agregado (SVA) aos clientes. Depois que os canais estão importados na plataforma, o assinante pode se inscrever no canal que desejar para receber informes de novos conteúdos e ao assistir o vídeo tem a opção de curtir para que seja exibido nos favoritos do usuário.

Segundo Rodrigo Cascão Araújo, CEO da EiTV, “a plataforma aberta permite que ISPs possam criar novas frentes de atuação e de receitas a partir de canais exclusivos, tornando-se independentes de plataformas e serviços OTT ‘amarrados’ em contratos desvantajosos e que não evoluem com a velocidade que os negócios exigem. O provedor poderá expandir cada vez mais o seu portfólio para além do streaming dentro da nossa plataforma.”

A autonomia oferecida aos ISPs é acompanhada de um amplo conjunto de recursos avançados para a entrega de vídeo on demand e outros materiais, entre eles conteúdo opcional –SVOD ilimitado e sem custos de armazenamento, amplo catálogo de filmes para alugar (TVOD), capacidade multi telas, ambiente de interação com assinantes, gravação de programas para ver depois, e não precisa de set-top box para funcionar, mas pode ser acessado de TV box compatível com Android TV e dispositivos como Roku, FireTV e Apple TV.