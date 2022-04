Kobiton busca novos parceiros de testes mobile no Brasil

A Kobiton, fornecedora de plataformas de testes mobile com inteligência artificial (IA), está em busca de parceiros de negócios no Brasil com a finalidade de aumentar a capacidade dos desenvolvedores na entrega de aplicativos que realmente funcionem em todos os modelos de aparelhos móveis do mercado, com alta eficiência e que possam corresponder às expectativas dos usuários. A prioridade da empresa é firmar acordos com empresas focadas em QA Móvel com presença comercial em diferentes cidades e comprometidas em entregar aplicativos de alta qualidade para diversos segmentos de mercado.

A iniciativa da Kobiton, segundo Juan Carlos Cerrutti, Business Development Manager na América Latina, é motivada pela elevada capacidade do mercado brasileiro para a transformação digital e uso de canais móveis em diversas áreas. “Isso se reflete no grande crescimento das fintechs e empresas que trabalham online para elevar a sua capacidade de entrega de serviços aos clientes, o que é altamente interessante para Kobiton e nossos parceiros”, comenta o executivo.

Embora o mercado mobile venha crescendo bastante, a Kobiton sinaliza uma série de desafios neste mercado em expansão, diz um comunicado. “O principal deles é garantir a melhor experiência mobile, imprescindível na transformação digital pela qual as empresas estão passando. Cerca de 73% das transações de e-Commerce e 60% das visitas ao site ocorrem em dispositivos móveis e –ao mesmo tempo– mais de 70% das falhas relatadas nas lojas de aplicativos se devem ao mau funcionamento dos apps, levando-os a serem abandonados pelos usuários”, dizem eles do Kobiton.

“Os erros reportados são, na verdade, resultados de testes de QA insuficientes e da necessidade de ampla cobertura de mercado dos aplicativos para o maior número de modelos de dispositivos utilizados nos testes, além da falta de ferramentas de automação eficientes, as quais são essenciais para oferecer experiências perfeitas ao cliente”, diz o comunicado.

Segundo o gerente de parcerias da Kobiton, as empresas parceiras poderão contar com uma solução diferenciada com uma ampla gama de funcionalidades integradas, flexível o suficiente para se adaptar às necessidades do cliente e facilitar a escalabilidade e automação da prática de QA. Kobiton oferece apoio técnico, comercial e de marketing aos parceiros em todas as fases de abordagem com os clientes, desde as primeiras abordagens até a implementação e pós-vendas.

Os interessados ​​podem escrever a Juan Carlos Cerrutti para mais informações sobre como participar do programa de parceria da Kobiton: [email protected].