Tenable divulga pesquisa sobre vulnerabilidades em grandes empresas brasileiras

Um novo estudo produzido pela Tenable, empresa global de gerenciamento de cibersegurança, revelou a imensa dificuldade que as organizações brasileiras enfrentam na identificação e proteção de seus ativos na internet. Um inventário com as principais organizações do Brasil foi examinado na segunda-feira, 24/04/23 (o fornecedor examinou 20 empresas, escolhidas aleatoriamente do Índice Bovespa) e o resultado mostrou o quão complexo, geograficamente dispersos, e híbridos esses ambientes se tornaram, além de ilustrar a grande escala da arquitetura de segurança cibernética que precisa ser protegida.

O estudo revelou que, das companhias examinadas, a maioria tem uma ampla extensão de ativos voltados para internet, com uma média de 5,7 mil ativos que precisam ser identificados e protegidos. Apenas uma organização sozinha tinha 35 mil ativos expostos.

“O modelo de negócio atual continua a caminhar para a digitalização acelerada de seus processos. Como resultado disso, estamos vendo um número crescente de ativos voltados para a web pertencentes a empresas de todos os tamanhos e em todos os setores. Esses ativos, mesmo sendo críticos ou não, são potenciais pontos de exploração de ataques a uma organização. Cibercriminosos estão constantemente vigiando as superfícies de ataques das organizações com o intuito de visar qualquer elo fraco existente, especialmente ativos que a organização não sabe que possui”, explica Jeremiah Grossman, especialista em estratégia de segurança da Tenable.

A dificuldade de identificação e atualização dos ativos desatualizados Um ponto chave do estudo é que 100% das organizações tiveram ativos na web que ainda utilizam o TLS 1.0 (protocolo de segurança criado em 1999), que foi desabilitado pela Microsoft em setembro de 2022. Mais de 20% das companhias estudadas tinham instâncias de SSLv2 e mais de 60% usavam SSLv3, ambos são antecessores do TLS 1.0. Além do risco ao tráfego sensível da internet por criminosos, este é apenas um exemplo que demonstra o quão desafiador é para as organizações com larga exposição na web para identificar seus ativos e protegê-los.

Variações notáveis em ativos de nuvem A vasta gama de ativos voltados à internet é suportada por uma complexa infraestrutura de nuvem construída sobre serviços públicos, o que complica ainda mais a defesa das organizações, dificultando sua identificação, monitoramento e proteção. Dentre as maiores empresas estudadas, a Tenable descobriu variações notáveis em quão grande as organizações aproveitam os serviços de nuvem pública. Para exemplificar, uma em cada quatro organizações dispõe 70% dos seus ativos da internet via cloud, enquanto uma em cinco empresas envolve menos de 20% para cloud. Dentre todas as empresas estudadas, a média é de 38% dos ativos disponíveis em cloud pública. Ao calcular a implantação da nuvem pública, o estudo examinou Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform e Microsoft Azure; já entre os três fornecedores de nuvem estudados, a AWS se destaca, representando uma média de 64% dos ativos hospedados na nuvem, com Microsoft e Google representando as outras posições.