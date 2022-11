Soluções de UCaaS transformam as empresas no Brasil

Nos últimos anos, o serviço de nuvem tornou-se um item quase que essencial para as empresas brasileiras, e não foi apenas por conta do armazenamento de arquivos. Chamadas de voz e de vídeo, mensagens instantâneas, organização de equipes e uma série de outros serviços que antes demandavam uma infraestrutura complexa foram transferidos para a nuvem e passaram a trabalhar de forma integrada, permitindo às empresas otimizar seus recursos e ganhar agilidade.

Esse conjunto de serviços é chamado de UCaaS (Unified Communication as a Service), e está por trás do sucesso de algumas das ferramentas mais usadas na corporações hoje em dia, como Microsoft Teams, Google Meet, Zoom e GoTo.

O que é o UCaaS? O UCaaS nada mais é que a combinação de duas ou mais tecnologias distintas em uma única solução com o intuito de oferecer recursos completos aos usuários e trazer grandes vantagens. Ele torna mais prática a comunicação entre os colaboradores, e isso tem impacto direto na execução das atividades. Embora o UCaaS tenha raízes no conceito de VoIP, ele é capaz de ir além. É um serviço de comunicação muito mais resiliente, que acaba com a necessidade de se usar linhas de telefonia analógicas para lidar com as pessoas ou para executar seus projetos. Confira algumas das possibilidades que ele oferece: Voz – serviço de telefonia que inclui o encaminhamento de ligações, gravações de chamadas e roteamento avançado;

Vídeo – tecnologia de videoconferência individual com diversos participantes para reuniões personalizadas, possibilitando que os convidados ingressem via webconferência;

Mensagens – função de mensagens instantâneas, como chat, possibilitando conectar membros de equipes em um bate-papo em tempo real individualmente ou em grupo;

Colaboração – meios eficientes de aprimorar o trabalho colaborativo no ambiente de trabalho com ferramentas de agendamento, mensagens e gerenciamento de projetos;

Cloud computing – conta com os valiosos recursos de tecnologias em nuvem privada ou em um data center seguro para disponibilizar os serviços.

Como funciona o UCaaS O UCaaS é capaz de otimizar as soluções de comunicação em toda a organização. Como se trata de um serviço que se aproveita dos recursos da computação em nuvem, as empresas não precisam investir em nenhum tipo de hardware VoIP extra para realizar o atendimento aos seus clientes. Além disso, os provedores do UCaaS são responsáveis pelas funções de segurança, configurações de back-end e telefonia. Outro aspecto relevante sobre o seu funcionamento está no fato de ele ter suas raízes no VoIP. Desse modo, o UCaaS permite fazer chamadas sem a necessidade de uma infraestrutura robusta, uma vez que o servidor é capaz de lidar com a demanda.

Benefícios As funções e a funcionalidade da comunicação unificada como serviço oferece os seguintes benefícios: Custos mais baixos – como as plataformas UCaaS não exigem instalações complicadas, equipamentos dedicados ou hardware e manutenção regular, elas custam muito menos do que os sistemas tradicionais. Os únicos custos envolvidos no UCaaS são as taxas de assinatura mensais ou anuais para a plataforma. Também simplificam o trabalho das equipes de contabilidade, pois elas têm apenas um custo mensal a pagar, em vez de agendar pagamentos para várias licenças diferentes. Maior flexibilidade – por combinar elementos da computação em nuvem em sua base de funcionamento, a comunicação unificada como serviço possibilita que as empresas tenham maior flexibilidade ao investir nessa solução. Unificação e escalabilidade – com o UCaaS, as organizações contratam apenas os recursos necessários para o momento. Além disso, por se tratar de uma solução de cloud computing, esse serviço é escalável – caso haja a necessidade de ampliar as capacidades de atendimento, o processo é muito simples e dispensa investimentos adicionais em infraestrutura e manutenção. Trabalho em equipe otimizado – com um conjunto de recursos valiosos para a comunicação, o UCaaS é uma excelente ferramenta para otimizar o trabalho colaborativo nas empresas. Suas funções de videochamadas, chat e compartilhamento de tela permitem conectar os colaboradores durante a execução de diferentes tarefas e melhorar a interação entre colegas. Outro aspecto bastante vantajoso dessa solução está relacionado à integração com as aplicações em nuvem. Elas facilitam o desenvolvimento de fluxos de trabalho personalizados, aprimorando ainda mais o desempenho e a produtividade das pessoas por meio de uma comunicação clara e direta.

Mercado em expansão O mercado mundial de Comunicações Unificadas e Colaboração (UC&C) registrou um crescimento de 11,4% entre o segundo trimestre de 2021 e o segundo trimestre de 2022, e um crescimento de 2,9% do primeiro para o segundo trimestre de 2022, chegando a US$ 14,8 bilhões. A expectativa é que ele continue sendo impulsionado por clientes em todos os segmentos e tamanho de negócios (pequeno, médio e grande porte) com interesse especialmente em tecnologias de videoconferência, colaboração e UCaaS (UC as a Service). Na América Latina, o aumento foi de 20,9% na comparação anual e de 3,8% entre os dois primeiros trimestres de 2022, chegando a US$ 551,5 milhões no segundo trimestre, de acordo com o estudo Worldwide Quarterly Unified Communications and Collaboration Tracker, da IDC. Confira outros números interessantes do estudo: A receita de Hosted Voice/UC Public Cloud (UCaaS) cresceu 17% na comparação ano a ano e 4,3% na comparação entre o primeiro e o segundo trimestres de 2022, para quase US$ 5,2 bilhões no segundo trimestre de 2022.

O UC Collaboration (incluindo software de videoconferência e serviços em nuvem) aumentou 10,2% na comparação ano a ano e 1,3% na comparação entre o primeiro e o segundo trimestres de 2022, para US$ 7,2 bilhões em receita no trimestre.

A receita de telefones IP aumentou 7,9% na comparação anual e 13,9% na comparação entre o primeiro e o segundo trimestres de 2022, para US$ 525 milhões no segundo trimestre de 2022.

As vendas de telefones IP aumentaram 2,8% na comparação ano a ano e 11,6% na comparação entre o primeiro e o segundo trimestres de 2022, para 4,5 milhões de unidades vendidas no trimestre.

A receita de endpoints de salas de videoconferência corporativas (ou seja, salas de vídeo grandes) aumentou 15,6% na comparação anual e 27,4% na comparação entre o primeiro e o segundo trimestres de 2022, para mais de US$ 525,6 milhões no trimestre.

A receita de terminais de sala de reunião de videoconferência aumentou 24,7% na comparação ano a ano e 22,4% na comparação entre o primeiro e o segundo trimestres de 2022, para US$ 263 milhões no segundo trimestre de 2022.