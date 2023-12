Os produtos Apple têm impacto nos negócios, saiba qual é esse impacto

Um estudo realizado pela consultoria Forrester aponta que a implementação de dispositivos Apple nas empresas, especialmente o Mac, traz benefícios operacionais como menos custos com TI, economia de energia elétrica e sistema de segurança mais robusto. Além disso, a pesquisa revela que a adoção do ecossistema Apple pode ser usada, inclusive, para fortalecer a imagem da empresa, pois promove até mesmo a atração e retenção de talentos.

“Não importa se são 100 ou 10 mil dispositivos, a implementação completa acontece de maneira fluida, garantindo eficiência em todo o processo”, comenta Wagner Alledo, diretor geral da iPlace, Apple Premium Reseller e Apple Authorized Enterprise Reseller (AAER).

Ainda de acordo com a pesquisa, o retorno sobre investimento (ROI) sobre o valor gasto com produtos Apple foi de 336%, em um período de 3 anos. A economia com suporte foi de US$ 12,4 milhões entre os entrevistados. Durante o ciclo de vida de três anos dos aparelhos, as empresas gastaram US$ 635 a menos por Mac em comparação com o uso de PCs. Além disso, a Forrester observou um aumento de 5%, ou 104 horas por ano, na produtividade e desempenho dos funcionários que utilizam a Apple.

Em 2023, a iPlace Corporativo, maior Apple Premium Reseller de toda a América Latina tornou-se Apple Authorized Enterprise Reseller (AAER). Com isso, além de diversos produtos do ecossistema Apple, a empresa disponibiliza um catálogo completo de serviços, podendo atuar desde avaliação do cenário do cliente, migração de estruturas, passando pelo gerenciamento de projetos e migração para os dispositivos.