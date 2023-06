O futuro da IA: o que esperar nos próximos 5 anos

Durante a primeira metade do século 20, o conceito de inteligência artificial (IA) teve um significado quase exclusivo para os fãs de ficção científica. Na literatura e no cinema, andróides, máquinas sencientes e outras formas de IA foram colocadas no centro de muitas das maiores marcas d'água da ficção científica –de Metropolis a I, Robot. Na segunda metade do século passado, cientistas e tecnólogos começaram a tentar seriamente realizar a IA.

Breve história do impacto da IA na sociedade

No Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence de 1956, o co-anfitrião John McCarthy introduziu a frase inteligência artificial e ajudou a incubar uma comunidade organizada de pesquisadores de IA.

Freqüentemente, o hype da IA excedia as capacidades reais de qualquer coisa que esses pesquisadores pudessem criar. Mas nos últimos três anos do século 20, avanços significativos na IA começaram a abalar a sociedade como um todo. Quando o Deep Blue da IBM derrotou o mestre de xadrez Gary Kasparov, o atual campeão do jogo, o evento pareceu marcar não apenas uma derrota histórica e singular na história do xadrez –a primeira vez que um computador venceu um jogador superior– mas também que um limiar foi ultrapassado. As máquinas pensantes deixaram o reino da ficção científica e entraram no mundo real.

A era do big data e o crescimento exponencial do poder computacional de acordo com a Lei de Moore subsequentemente permitiram que a IA analisasse grandes quantidades de dados e aprendesse a executar tarefas anteriormente realizadas apenas por humanos.

Os efeitos desse renascimento da máquina permearam a sociedade: dispositivos de reconhecimento de voz como Alexa, mecanismos de recomendação como os que a Netflix usa para sugerir qual filme você deve assistir a seguir com base em seu histórico de exibição, e os passos modestos que dão os carros sem motorista (driverless cars) e outros veículos autônomos são emblemáticos. Mas os próximos cinco anos de desenvolvimento da IA provavelmente levarão a grandes mudanças sociais que vão muito além de tudo o que vimos até agora.