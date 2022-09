Como o CPM da SuccessFactors pode melhorar o gerenciamento de desempenho?

O gerenciamento contínuo de desempenho SAP SuccessFactors tem o objetivo de facilitar o diálogo contínuo entre funcionários e gestores –uma questão mais importante do que nunca, à medida que o trabalho remoto se torna mais difundido.

A comunicação é um aspecto crucial da gestão e interação com funcionários tanto remotos quanto baseados em escritórios. Tanto gestores quanto funcionários precisam de ferramentas para ajudá-los a registrar efetivamente suas atividades, facilitar discussões e receber revisões periódicas e anuais de desempenho. Os funcionários geralmente querem e esperam feedback em tempo real sobre seu desempenho para garantir a produtividade ideal, algo que muitos gestores e líderes de RH estão aprendendo à medida que as empresas se movem para a gestão remota de desempenho. E, sem dúvida, ninguém gosta de se surpreender durante sua revisão anual de desempenho.

Como parte do produto de gerenciamento SAP SuccessFactors Performance & Goals, o fornecedor provê um recurso de Gerenciamento Contínuo de Desempenho (CPM) para facilitar um canal interativo em tempo real para gestores e seus funcionários em relação a áreas como desempenho, metas e atividades. O CPM da SuccessFactors tem como alvo garantir que o trabalho se alinhe aos objetivos e que haja uma síntese em tempo real das realizações e também permite coaching.

O aplicativo CPM fornece uma plataforma para que funcionários e gestores comuniquem atividades, conquistas e outros aspectos de medição e gerenciamento do desempenho de forma contínua. O objetivo é apoiar os gestores na definição de atividades, tópicos de discussão e conquistas –bem como treinamento e feedback– que são especialmente fundamentais para motivar funcionários remotos. O CPM SuccessFactors apoia os colaboradores fornecendo atualizações sobre as atividades, discutindo tópicos, registrando conquistas e fornecendo feedback.

Quais funções de gerenciamento de desempenho contínuo o CPM suporta?

O CPM é estruturado de forma modular para permitir a facilidade de uso tanto para gestores quanto para funcionários. O aplicativo é dividido em três visualizações:

· Atividades. É aí que os funcionários podem postar suas atividades e solicitar feedback de seu gerente sobre essas atividades. Os gestores também podem postar atividades e adicionar feedback para cada um de seus relatórios diretos, bem como fornecer feedback de coaching sobre tarefas que os funcionários fizeram bem e aquelas que eles precisam melhorar. As reuniões podem ser capturadas pelo gerente ou funcionário e ambas as partes podem adicionar tópicos para discussões um-a-um.

· Realizações. Na visualização Realizações, gestores e colaboradores podem adicionar e editar conquistas que podem estar vinculadas a uma atividade ou objetivo de desenvolvimento e também solicitar feedback sobre conquistas.

· Feedback. A visualização Feedback permite que gestores e funcionários visualizem feedbacks, solicitem feedback, visualizem solicitações de feedback e deem feedback.

Essas áreas são provavelmente ainda mais importantes para os trabalhadores remotos mais recentes, que podem não obter os elogios casuais presenciais e a comunicação que estão acostumados a receber em um ambiente de escritório.

Um console de administrador permite que um administrador ou consultor de implementação habilite ou desabilitar recursos CPM. As notificações também podem ser habilitadas ou desativadas por vários dias desde a última reunião, a última criação de uma atividade e a última criação de uma conquista.

O recurso de emissão de relatórios ad-hoc da SuccessFactors permite que os usuários informem sobre dados contínuos de gerenciamento de desempenho.

O CPM é suportado inteiramente no aplicativo SuccessFactors Mobile. No entanto, as alterações feitas nos valores de texto padrão do aplicativo não são exibidas no aplicativo móvel. No iOS, há um conjunto limitado de cores que podem ser usadas para configurar valores de status de atividade.