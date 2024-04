Vazamento expõe códigos 2FA de contas do Google, Whatsapp, TikTok e Facebook

Milhões de códigos de segurança 2FA do Google, WhatsApp, Facebook e TikTok foram vazados a partir de um banco de dados da YX International. De acordo com as investigações da Anurag Sen, a falha contou com registros mensais que mostram que durante o mês de julho de 2023, o banco de dados estava desprotegido.

Diante disso, qualquer pessoa que soubesse o endereço IP poderia acessar o banco de dados com apenas um navegador da Web. Na ocasião, foi o site TechCrunch que informou que a YX International -uma empresa asiática que fornece roteamento de 5 milhões de mensagens de texto SMS por dia- havia sido vítima do vazamento de links de redefinição de senha e códigos 2FA para as redes sociais, além de contas de e-mail e senhas internas da empresa.

Em termos simples, o roteamento de SMS é o que ajuda a enviar mensagens de texto para o destino correto usando redes de celular e provedores regionais. É assim que um usuário recebe um código de segurança por SMS ou um link para fazer login em uma de suas contas ou serviços na internet.

Jake Moore, especialista em cibersegurança da ESET, destacou: "As senhas de uso único via SMS são uma opção segura em comparação com uma senha única. No entanto, as ameaças são multicamadas, portanto, as contas precisam de uma proteção que também seja multicamada para mantê-las seguras.” Segundo a ESET, a pesar de um código 2FA ter uma vida útil curta, com expiração rápida, um cibercriminoso pode tirar vantagem monitorando o banco de dados e as ações de uma vítima ou alvo.

Embora os usuários não devam ficar muito preocupados com a existência de códigos 2FA no banco de dados vazado, isso deve ser um convite para explorar outras medidas de segurança disponíveis. Como explica Moore: "As mensagens de texto usam tecnologia ultrapassada, e uma prática de segurança muito boa é manter-se atualizado com os mais recentes desenvolvimentos em proteção de contas".

Por fim, a YX International assegurou que a vulnerabilidade foi corrigida.

A ESET compartilha alguns aspectos-chave que devem ser considerados após receber uma notificação sobre uma violação de dados: