A firma de segurançaTenable entra na Cloud Security Alliance

A Tenable, empresa de gerenciamento de exposição, anuncia sua integração à Cloud Security Alliance (CSA), organização global dedicada a definir padrões, certificações e boas práticas para ajudar a garantir um ambiente de computação em nuvem mais seguro.

A Cloud Security Alliance (CSA) é a principal organização do mundo dedicada a definir e aumentar a conscientização sobre as práticas recomendadas para ajudar a garantir um ambiente seguro de computação em nuvem. A CSA aproveita a experiência no assunto de profissionais do setor, associações, governos e seus membros corporativos e individuais para oferecer pesquisa, educação, treinamento, certificação, eventos e produtos específicos de segurança na nuvem.

Como membro de nível executivo, a Tenable defenderá abordagens preventivas de segurança, ajudando as organizações a entender e a reduzir o risco de segurança cibernética em toda a sua superfície de ataque –da nuvem, TI, OT, sistemas de identidade e muito mais.

“A Tenable traz uma grande experiência em gerenciamento de exposição na nuvem, tendo ajudado a milhares de organizações a manter os padrões de segurança e conformidade sem comprometer os ciclos de desenvolvimento. O Tenable Cloud Security permite que as organizações avaliem continuamente a postura de segurança dos ambientes de nuvem, oferecendo visibilidade total em ambientes com várias nuvens e ajudando as organizações a priorizar os esforços de segurança com base no risco real”, diz um comunicado de imprensa da Tenable.

"De acordo com um estudo realizado pela Forrester Consulting em nome da Tenable, 64% das empresas já usam ferramentas de segurança em nuvem como parte de sua estratégia geral de segurança cibernética", explica Brian Goldfarb, diretor de marketing da Tenable. "Mas a velocidade e a escala da computação em nuvem geralmente deixam os ambientes repletos de exposições não detectadas ou não corrigidas, como configurações incorretas, vulnerabilidades e excesso de privilégios. A adesão à CSA é uma maneira da Tenable se envolver com os usuários de nuvem e colaborar com nossos colegas do setor em iniciativas importantes para que possamos proteger esses ambientes complexos antes que eles possam ser explorados por invasores cibernéticos", diz Goldfarb.