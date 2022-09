Projeto de análise de dados permite a Cinemark ampliar o número de clientes

A Cinemark, uma das maiores redes de cinema do mundo, ampliou em cerca de 20% a venda de ingressos e de produtos vendidos em suas lojas no Brasil, com um projeto de Business Intelligence (BI) implantado pela Nordica, especializada em consultoria, suporte técnico, revenda e implementação de soluções analíticas para diversos segmentos.

A Rede Cinemark representa cerca de 30% do mercado brasileiro de cinema, com 626 salas de cinema em 85 complexos distribuídos por 48 cidades, oferecendo en algumas salas Extreme Digital Cinema (XD) com tecnologia 2D e 3D. A Cinemark também oferece o serviço de compra de ingressos e combos através do aplicativo exclusivo da rede. Pelo app, é possível conferir a programação dos complexos, realizar compras da bilheteria e bomboniere sem filas, acessar cupons de descontos exclusivos e ganhar cashback em parceria com a Méliuz.

Em 2014, a Cinemark optou pela plataforma de análise de dados, Qlik, distribuída pela Nordica. “Precisávamos de uma ferramenta com flexibilidade para fazer as customizações necessárias, além de oferecer informações detalhadas dos resultados para que pudéssemos analisar nossos processos”, explica Alexander Souza, coordenador de dados da Cinemark.

Desenvolvida para empresas que precisam conectar e combinar dados de diversas fontes, obter as melhores e mais rápidas visualizações e explorar novos insights com análises avançadas, o Qlik permite conexões instantaneamente e mostra oportunidades de negócio sob todos os ângulos, utilizando dashboards dinâmicos, análises complexas e relatórios personalizados, propiciando tomadas de decisões com mais eficiência, além de ampliar a descoberta e a democratização dos dados dentro da empresa.

Souza explica os diferenciais trazidos pelo Qlik. “Em apenas seis meses construímos todos os dashboards que precisávamos. A interface amigável da solução permitiu democratizarmos o uso do BI pela companhia como um todo e, hoje, todas as áreas podem desenvolver seus próprios painéis de controle e gerenciar os dados de seu interesse”.

A rapidez da solução também é citada pelo coordenador de dados da Cinemark. “Antes, demorávamos cerca de 12 horas para concluir um processo e com o Qlik, esse tempo reduziu para uma hora”. Mas, segundo ele, o benefício principal trazido pela solução foi o maior conhecimento do perfil do comportamento dos clientes, dentro das diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e que permite traçar Key Performance Indicators (KPIs) e tomar decisões mais embasadas ao gosto de cada pessoa.

“Conseguimos mapear a experiência que cada um mais gosta. Dessa forma, criamos campanhas muito mais assertivas e direcionadas, com combos personalizados que permitem a fidelização e a atração de clientes”.

Outra vantagem do Qlik destacada pelo coordenador de dados da Cinemark é a geração de relatórios. “Temos acesso a relatórios totalmente customizados conforme nossa demanda, com informações divididas por loja sobre quantas poltronas estão desbloqueadas naquele momento, quais são os snacks que estão sendo vendidos, tanto na loja quanto pelo aplicativo, entre outros”.

O projeto da Nordica trouxe ainda um grande impacto para a área de TI da Cinemark. “Cada área tem sua independência para criar os controles que quiser e isso nos permitiu otimizar o trabalho da equipe. Sem o Qlik seria preciso pelo menos umas 30 pessoas dedicadas à análise de dados e hoje, com a democratização dos dados proporcionada, conseguimos fazer tudo com apenas dois profissionais, deixando o restante da equipe dedicada a outras tarefas estratégicas”.

Atualmente, a Cinemark está avaliando levar o BI para o ambiente SaaS (Software as a Service). Juliana Mendes, Data Analytics da Nordica, explica quais seriam as vantagens. “Caso o cliente se decida por esse modelo, ele poderá se beneficiar com redução nos custos com infraestrutura ao contratar a solução conforme sua demanda”.