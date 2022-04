Como a Xerox ajuda a evitar as fraudes de impressão?

Centenas de imitações são criadas todos os dias: desde ingressos para concertos, prescrições médicas, diplomas universitários, até resultados de laboratório. Todas elas representam milhões de dólares em perdas para as empresas, geram problemas de saúde e podem até colocar em risco a vida de uma ou mais pessoas, sem mencionar o impacto financeiro para as instituições ou agências governamentais.

A falsificação de documentos é um grande problema em qualquer parte do mundo. Como insistem os especialistas da SIGNE –uma empresa espanhola de segurança escrita e soluções tecnológicas– impedir que um documento impresso seja alterado ou copiado é um grande desafio que todos nós enfrentamos hoje.

Para resolver este problema, a Xerox propôs a solução: Xerox Specialty Imaging. Estas medidas de segurança aumentam a proteção de documentos e combatem a fraude de impressão, fornecendo autenticação "extra". A integridade dos usuários pode ser assegurada de uma forma simples, eficiente e econômica, diz eles do Xerox.

Por um lado, com FlurorescentMark, se puede imprimir texto invisible a simple vista. Estas letras só serão reveladas sob luz ultravioleta. Por outro lado, à tecnologia GlossMark permite o conteúdo ser revelado quando a página impressa é iluminada por diferentes ângulos.

Graças às MicroText Marks da Xerox é possível adicionar linhas de texto com uma dimensão de 1 ponto. As informações só poderão ser lidas com uma lupa. Elas estarão aí, mas não serão percebidas imediatamente por todos.

Usando Correlation Marks, a impressão no material escolhido só será visível quando uma camada "chave" for sobreposta. Uma excelente adição à segurança para as informações confidenciais. No caso do InfraRed Text, os dados só podem ser revelados se uma câmera infravermelha for usada em uma sala escura. Ideal para cupons ou ingressos.

“Estas características antifraude estão disponíveis em todos os produtos Xerox, monocromáticas, coloridas, à laser ou jato de tinta, e não requerem nenhum meio em particular nem configurações especiais”, diz um comunicado.

Diante de qualquer conflito de impressão, a Xerox pensou em uma maneira de resolvê-lo. A empresa leva a segurança muito a sério, e é por isso que tomou o cuidado de equipar seus produtos com as capacidades necessárias para proteger as informações mais sensíveis de uma organização. Em paralelo, a Xerox introduziu um aplicativo "ID Checker" para evitar a fraude de identidade.