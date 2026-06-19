Solução une IA, mapas e bancos de dados para gestão de risco no setor de Óleo e Gás

Identificar quais comunidades de pescadores estão próximas de um duto, cruzar informações de uma licença ambiental com áreas protegidas ou antecipar conflitos territoriais antes que aconteçam. Essas análises complexas de riscos costumam ser manuais e levam horas ou até dias, mas uma solução que une inteligência artificial (IA), mapas, e bancos de dados cruzados pode fazer isso em segundos. É o que mostrou um estudo que a Capco realizou na Baía de Guanabara (RJ).

A Capco, consultoria especializada em gestão e tecnologia nos setores de Óleo & Gás (O&G) e finanças, apresentou seu estudo sobre a ferramenta no Bahia Oil & Gas Energy 2026, um dos principais eventos do setor de energia do país. O principal objetivo da solução é fazer a prevenção e o gerenciamento de riscos de forma mais assertiva e eficiente.

O setor de O&G tem uma longa lista de atores, vulnerabilidades humanas e socioambientais. Além disso, dados como licença ambiental, dutos, unidades de conservação, comunidades e acidentes estão fragmentados em instituições como a Agência Nacional de Petróleo (ANP) e o Ibama. “Isso gera processos lentos de buscas, de interpretação técnica e de tomada de decisões. Com a nossa solução, apuramos melhorias significativas na análise geoespacial, na antecipação de conflitos e redução de retrabalho e de custos com ações em campo. É a solução de problemas cotidianos”, explica Diogo Santos, Head de IA da Capco.

O diferencial inovador da solução da Capco é a convergência do Sistema de Informação Geográfica (SIG), que gera diversos dados territoriais, com os chamados grafos de conhecimento, uma espécie de bancos de dados que cruzam informações. Com base nisso, a IA interpreta fornece respostas às demandas dos usuários.

De acordo com Diogo, “Nas simulações na Baía de Guanabara (RJ), uma das regiões de maior vulnerabilidade socioambiental do país, um dos resultados foi a IA identificar, em segundos, comunidades de pescadores potencialmente impactadas por um acidente. Além da velocidade, a solução contribui para reduzir retrabalho, sobreposição de ações em campo e falhas de comunicação entre os diferentes atores envolvidos no território”, diz ele.

Segundo o executivo, nas simulações na Baía de Guanabara (RJ), uma das regiões de maior vulnerabilidade socioambiental do país, a IA identificou, em segundos, comunidades de pescadores potencialmente impactadas por um acidente.

“A solução possui potencial para apoiar diferentes atores envolvidos na governança territorial de regiões petrolíferas, incluindo empresas, órgãos públicos, instituições de fiscalização e equipes técnicas. Além do uso corporativo amplo, a solução também pode ser aplicada de forma mais específica em áreas como Responsabilidade Social, Meio Ambiente, ESG, Socioeconomia, Emergência, Planejamento Territorial e Relacionamento Comunitário. Por isso, fortalece a governança ESG ao ampliar a transparência, rastreabilidade e capacidade analítica sobre o território”, resume Diogo.