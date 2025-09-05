ABBC e Polícia Federal firmam acordo para fortalecer combate a fraudes

A Associação Brasileira de Bancos (ABBC) celebrou no 4 de Setembro um Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por intermédio da Polícia Federal (PF). A iniciativa integra a Plataforma Tentáculos, sistema de inteligência nacional voltado ao enfrentamento de fraudes eletrônicas que afetam instituições financeiras e seus clientes.

O acordo estabelece um marco de colaboração institucional entre o setor financeiro e a Polícia Federal em três eixos estratégicos:

Desenvolvimento, aperfeiçoamento e compartilhamento de tecnologias e informações entre instituições financeiras associadas à ABBC e a Polícia Federal, visando aprimorar a prevenção e repressão a crimes financeiros digitais; Planejamento e aperfeiçoamento institucional, com ênfase no apoio e subsídio de investigações voltadas ao combate de fraudes digitais e outros ilícitos penais cometidos por meio de contas bancárias e meios de pagamento digitais; Colaboração em ações integradas, envolvendo não apenas as partes signatárias, mas também forças de segurança e sistemas de justiça, quando necessário.

A cooperação prevê a criação de grupos de trabalho e o intercâmbio de informações estratégicas entre instituições financeiras e a Polícia Federal. As instituições participantes reportarão fraudes diretamente à PF, que consolidará os dados na Plataforma Tentáculos — que cruza informações para identificar fraudadores, mapear modus operandi e desarticular organizações criminosas. Entre os benefícios esperados estão:

Maior eficiência nas investigações;

Celeridade na instauração e conclusão de inquéritos;

Redução de prejuízos para clientes e para o Sistema Financeiro Nacional;

Desenvolvimento de novas técnicas e tecnologias de prevenção e repressão; e

Fortalecimento da segurança pública e institucional.

Segundo o CEO da ABBC, Leandro Vilain, a parceria reforça o papel da entidade como elo entre o sistema financeiro e os órgãos de segurança pública. “O enfrentamento às fraudes digitais exige atuação integrada e imediata de vários entes envolvidos. Este acordo amplia a capacidade de resposta e prevenção, em benefício das instituições financeiras, dos clientes e da sociedade.”

Com vigência inicial de cinco anos, o acordo representa mais um passo na consolidação de uma agenda colaborativa entre o setor financeiro e a segurança pública no enfrentamento de crimes digitais.