Inteligência artificial marca presença na Copa do Mundo

Uma plataforma de inteligência artificial (IA) voltada para o esporte ajudou quatro equipes a se classificarem para o torneio que vai ser realizado nos Estados Unidos, México e Canadá, agora no meio do ano.

O SAP Sports One é uma plataforma que integra dados, análises e inteligência artificial para apoiar comissões técnicas na preparação e execução das partidas.

A solução permite monitorar desempenho físico e técnico dos atletas, analisar adversários, planejar treinos, centralizar informações em tempo real e até estipular riscos de lesões, transformando dados em decisões práticas dentro do dia a dia de clubes e seleções. Na prática, isso impacta desde a definição de escalações até ajustes táticos e estratégias específicas para cada adversário.

Existem quatro seleções no mundo que utilizam o SAP Sports One e todas se classificaram para o maior campeonato esportivo do mundo. O resultado reforça como preparação, análise e tomada de decisão têm peso cada vez maior em jogos de alto nível, especialmente em confrontos eliminatórios e jogos de mata-mata, onde pequenos ajustes podem definir o resultado.

Uma das seleções que utiliza essa ferramenta é a Alemanha, multicampeã e país de origem da SAP, empresa que criou essa tecnologia. Além das quatro seleções, diversos clubes de futebol utilizam a mesma tecnologia, como o Bayern de Munique, Manchester City e até o Chelsea, atual campeão do maior torneio de clubes do planeta.

“Hoje, o futebol de alto rendimento é cada vez mais orientado por dados. A capacidade de transformar informação em ação rápida é um diferencial competitivo claro dentro de campo. Mesmo com vários times utilizando a mesma tecnologia, o diferencial está em quem utiliza com mais eficiência e quem faz a melhor leitura dos dados que são disponibilizados”, diz Mateus Grings, especialista em Inteligência Artificial no esporte da SAP Brasil.