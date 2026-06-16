Governo investe R$ 10 milhões para melhorar o internet ao interior de São Paulo

Mais de 170 mil pessoas serão beneficiadas, em sete localidades do interior de São Paulo, com internet de mais qualidade e velocidade. O Ministério das Comunicações e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovaram o repasse de R$ 10 milhões do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) para que a provedora Aonet amplie sua infraestrutura de telecomunicações. Atualmente, a Aonet administra cerca de 900 quilômetros de rede e atende 29 municípios do estado.

Administrado pelo Ministério das Comunicações, o Fust foi criado para universalizar os serviços de telecomunicações e ampliar a conectividade em regiões ainda desassistidas do país. Desde agosto de 2023, as linhas de crédito do Fust operadas pelo BNDES já injetaram R$ 2,8 bilhões no setor, beneficiando 479 provedores, em sua maioria micro, pequenas e médias empresas.

O investimento no São Paulo permitirá a construção de aproximadamente 162 quilômetros de rede de transporte de alta capacidade em fibra óptica, ampliando o alcance da internet em regiões que ainda enfrentam limitações de conectividade.

O projeto contempla áreas dos municípios de Lençóis Paulista, Bauru e Pederneiras. Em Lençóis Paulista, serão beneficiadas as localidades de Alfredo Guedes, Chácara Tia Emília, Chácaras Santo Antônio e Chácara São Judas Tadeu. Em Bauru, o investimento chegará à Estância Balneária Águas Virtuosas e ao Vale do Igapó. Já em Pederneiras, a expansão atenderá a região da Vanglória.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, ressaltou que os investimentos priorizam localidades mais afastadas dos grandes centros urbanos. “A ampliação da infraestrutura de alta capacidade está alinhada às políticas públicas do Ministério das Comunicações para democratizar o acesso à internet em banda larga, especialmente em periferias, áreas rurais e escolas”, afirmou Mercadante.

A expectativa é que a nova estrutura fortaleça o acesso da população a serviços digitais, educação, telemedicina, oportunidades de trabalho e atividades econômicas que dependem de conectividade de qualidade.

“Após anos sem cumprir plenamente sua finalidade, o Ministério das Comunicações destravou o Fust e transformou o fundo em um importante impulsionador da infraestrutura digital no país. Nos últimos três anos, os recursos têm ampliado a inclusão digital e levado conectividade a regiões historicamente desassistidas. Cada investimento em fibra óptica representa mais brasileiros com acesso à internet, mais apoio aos provedores e mais geração de emprego e renda”, destacou o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.