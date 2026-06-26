A IA movimentou R$ 1,7 bilhão na cidade de São Paulo em 2025

A São Paulo Negócios, agência de promoção de investimentos e exportações da Prefeitura de São Paulo, realizou um estudo inédito para mapear o cenário da inteligência artificial (IA) na capital paulista.

O objetivo do estudo “Avança Tech / Inteligência Artificial”, foi identificar tendências, desafios e oportunidades para consolidar São Paulo como o principal hub de IA da América Latina. São Paulo tem um arcabouço legal favorável ao fomento da tecnologia, como a Política, o Sistema e o Fundo Municipal de Inclusão Digital (Lei 14.668/08). Mais recentemente, as leis 17.719/21 e 17.875/22 reduziram de 5% para 2% a alíquota do ISS para serviços desenvolvidos por plataformas digitais.

Entre os participantes da pesquisa, 44,2% representam scaleups, enquanto big techs e consultorias correspondem a 15,4% e 13,5%, respectivamente. O mercado paulistano, segundo reportaram 46,2% dos respondentes do estudo, é concentrado nas big techs e nas startups experientes. Em segundo lugar, representando 28,8% das respostas, aparecem as instituições de ensino e pesquisa.

As áreas internas das empresas desenvolvedoras de inteligência artificial da cidade que mais utilizam a tecnologia são marketing e vendas (14,5%), tecnologia da informação (13,6%) e administrativo-financeiro (12,1%). Apenas 1,4% dos respondentes reportaram que não utilizam. Dentre os entrevistados, 21,4% revelaram que têm parcerias com hubs de tecnologia e inovação, 18,8%, com startups e 18,2, com instituições de ensino e pesquisa.

De acordo com o levantamento, realizado com a participação de 52 representantes de empresas de tecnologia, consultorias, institutos de pesquisa e governos, o setor de IA movimentou R$ 1,7 bilhão na capital paulista em 2025. O levantamento aponta que esse volume de investimentos impactou diretamente na economia da cidade, com aumento de R$ 2,7 bilhões no faturamento das empresas, R$ 116 milhões na arrecadação de impostos e expansão de R$ 1,5 bilhão no PIB municipal.

Destaques do levantamento

O estudo classifica a cidade de São Paulo como “a capital da inovação” no Brasil, identificando 10 segmentos principais na área da tecnologia na capital paulista, que englobam cerca de 223 mil empresas, incluindo serviços referentes a dados e IA, integradores e consultorias que operam com soluções. Esse conglomerado representa 21% do total de firmas do setor no país.

Outro dado relevante é que São Paulo foi o primeiro município brasileiro a receber as certificações para Cidades Inteligentes (ISO 37.122), Resilientes (ISO 37.123) e Sustentáveis (ISO 37.120). “Não é sem razão que a capital paulista, em 2025, tenha se destacado na 49ª posição do ranking mundial de clusters de inovação, conforme aponta a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI)”, ressalta Alessandra Andrade, presidente da São Paulo Negócios.

Dentre os respondentes do estudo, 32,6% afirmaram que o mercado de IA na capital paulista está mais avançado do que em todas as demais regiões brasileiras e da América Latina. Para 23,9%, a cidade encontra-se na fronteira do conhecimento e do setor. No conjunto das empresas que comercializam soluções, serviços e produtos à base de IA, destacam-se as que desenvolvem atividades de software (16,4%), TI (15,2%) e consultoria em TI (11,5%).

Agentes de IA e machine learning são as soluções de IA mais demandadas (16%). Os setores que mais utilizam esses serviços em São Paulo são os de bancos, sistema financeiro e seguros (17%), indústria (16%) e saúde (13%).

Os respondentes do estudo também indicaram que a tecnologia da informação (13%) é a área das empresas privadas que mais adquire soluções de IA, seguida de administrativo-financeiro e marketing (11%).