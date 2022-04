OXIO expande seu serviço de Telecom-as-a-Service no México, Estados Unidos e Brasil

A OXIO, plataforma de Telecom-as-a-Service para marcas e empresas, com uma solução white-label totalmente personalizável para transformar marcas em operadoras de telecomunicações, anunciou a captação de US$40 milhões em sua rodada de financiamento da Série B.

A rodada foi liderada pela ParaFi Capital, com participação do Digital Currency Group, Ascend e Leydon, além de seus atuais investidores: Multicoin Capital, Monashees, Atlantico Capital, Fintech Collectives, os investidores iniciais de Allan Green da Candel & Partners, bem como como investidores-anjo da LightShed Partners e Sea Group. Esta Série B continua a Série A por 13 milhões de dólares arrecadados pela OXIO em novembro de 2020 que, juntamente com as rodadas anteriores de financiamento, estabelece a receita total arrecadada até o momento em 65 milhões de dólares.

Este investimento acelerará o crescimento da OXIO no México e o lançamento de seus negócios no maior mercado móvel do mundo, os Estados Unidos. Sua tecnologia web3 inovadora, combinada com financiamento recente, reforça a posição da OXIO como pioneira no desenvolvimento da categoria Telecommunications-as-a-Service (TaaS).

“Lançado em 2018, o OXIO é a primeira plataforma TaaS móvel totalmente personalizável para marcas e empresas. A empresa permite que as organizações forneçam serviços de telecomunicações aos usuários finais e criem soluções de negócios de operadoras 4G e 5G por meio de interfaces de usuário modernas e métodos de API. Esta tecnologia white-label permite que qualquer empresa lance um serviço de telefonia móvel personalizado, atuando efetivamente como operadora móvel, sem custo e complexidade. O resultado é que os consumidores finais têm um serviço móvel rápido, acessível e confiável de uma marca conhecida com a qual já interagem diariamente”, diz um comunicado de imprensa.

No México, os clientes da OXIO incluem algumas das marcas mais importantes do país, como Grupo Bimbo; Grupo Coppel (rede de lojas de eletrodomésticos do México, com 1.200 lojas); e Rappi (aplicativo de food service e delivery).

Esta abordagem de transformar marcas em prestadoras de serviços móveis está prestes a revolucionar o setor de telecomunicações, que já está em estado de maturidade para enfrentar esta evolução particularmente relevante para o mercado atual, pois as empresas impulsionam sua competitividade com informações sobre seus usuários.

De acordo com Oxio, a tecnologia Web3 é o principal impulsionador da inovação da OXIO, pois é a base sobre a qual a empresa está revolucionando o setor de telecomunicações tradicional. Com essa vantagem competitiva, a OXIO está pronta para ser líder no mercado emergente de telecomunicações para dados móveis, onde a credibilidade e a neutralidade do blockchain e da web3 serão fundamentais para garantir a confiança do operador na plataforma e sua posterior adoção. Essa opinião é amplamente compartilhada por alguns dos fundos de investimento mais relevantes do mercado de blockchain atualmente, e que estão listados como líderes da OXIO Series B.

“Estamos muito satisfeitos por contar com o apoio deste grupo de investidores, que estão embarcando nesta jornada conosco ao levarmos nossa solução TaaS para os Estados Unidos, Brasil e globalmente”, disse Nicolás Girard, cofundador e CEO da OXIO. “Esta rodada de financiamento é liderada por um seleto grupo de investidores da Web3 –ParaFi Capital é o principal– porque eles entendem como as novas tecnologias estão causando um efeito disruptivo e revolucionando os mercados, especialmente as indústrias tradicionais. O setor de telecomunicações é um dos mais antigos, como as fintechs, no início dos anos 2000, e agora é a nossa vez de inovar. Estamos convencidos de que estamos prestes a alcançar grandes coisas.”