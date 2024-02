Alertam sobre o risco de multas e perda de dados pelo uso de licenças do mercado cinza

Pesquisa internacional do OTRS Group, “OTRS Spotlight: Corporate Security 2023”, realizada em setembro de 2023 com executivos de TI e segurança cibernética, mostra que as empresas estão menos preparadas para incidentes de segurança do que em 2022. Mais da metade dos entrevistados brasileiros relatam um leve aumento (52%) ou acentuado (20%) nos incidentes nos últimos doze meses. Ao mesmo tempo, menos 2% do que no ano anterior consideram que a sua empresa está perfeitamente preparada para incidentes de segurança (52% no 2023 vs. 54% em 2022).

O OTRS Group, fabricante e fornecedor de gerenciamento de serviços corporativos OTRS (Open Source Ticket Request System), alerta empresas e instituições governamentais sobre os riscos que correm ao usarem versões fornecidas por empresas do mercado cinza.

Os riscos são vários e vão desde segurança da informação, a falta de atualização, documentação, treinamento e suporte. Esses riscos podem gerar consequências sérias para as empresas usuárias, envolvendo perda de dados e multas por não estarem compatíveis com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e com a GDPR (General Data Protection Regulation) em vigor na Europa desde 2018.

Em 2021, a companhia deixou de atualizar e suportar a versão OTRS 6, além de descontinuar sua edição comunitária OTRS Community Edition, o que deixa essas versões sem proteção de dados.

“Temos o compromisso com nossos clientes de garantir a inovação constante como parte da gestão de nossa solução”, afirma Luciano Alves de Oliveira, diretor geral Brasil e Portugal do OTRS Group. “A descontinuação da Community Edition foi uma consequência necessária disso e nos permite desenvolver continuamente a plataforma OTRS no interesse de nossos clientes, oferecendo a eles uma solução com um alto grau de inovação. Segurança e operação harmoniosa são nossas principais prioridades.”

A manutenção de um contrato direto com o fabricante da solução OTRS não apensa assegura o acesso às atualizações mais recentes, mas também proporciona uma camada adicional de segurança, garantindo que os usuários estejam sempre protegidos contra ameaças emergentes. Ao optar por versões atualizadas diretamente pelo fabricante, as organizações mitigam os riscos associados ao uso de soluções desatualizadas e preservam a integridade dos dados corporativos.

O OTRS Group se posiciona como um parceiro e provedor de soluções em toda a jornada do cliente e oferece um pacote completo para comunicação estruturada em atendimento ao cliente, gerenciamento de serviços de TI e gerenciamento de segurança. A plataforma completa inclui customização, implementação, operação e atualizações.