Por que a discussão sobre governança de IA está longe de acabar?

Não é novidade que o uso de inteligência artificial está cada vez mais presente em diversas áreas, ajudando empresas a otimizar dados, acelerar processos e apoiar tomadas de decisões. Com esses avanços, também surgem questionamentos sobre como essas informações estão sendo utilizadas e expostas, além de como as empresas e líderes estão atuando diante dessa nova era tecnológica.

Uma das maiores preocupações das companhias é justamente o uso de seus dados dentro dessas ferramentas. Segundo a Gartner, até o fim de 2026 mais de 80% das empresas terão utilizado APIs ou modelos de IA generativa em algum nível. Esse crescimento acelerado amplia não apenas a adoção da tecnologia, mas também os riscos relacionados à privacidade, segurança e transparência das informações.

Diante dessas preocupações, muitas organizações têm investido na criação de ambientes controlados para o uso de ferramentas de IA. O relatório F5 State of Application Strategy Report apontou que 96% das organizações estão planejando e desenvolvendo suas próprias plataformas de IA. Com essas iniciativas, os dados permanecem dentro da empresa, o uso da tecnologia pode ser monitorado e as interações realizadas nesses ambientes ficam mais seguras e rastreáveis. Esse tipo de abordagem permite aproveitar o potencial da inteligência artificial sem abrir mão do controle e proteção das informações corporativas.

Além disso, para garantir um cenário mais seguro, é fundamental que as organizações estruturem sua governança desde o início, permitindo acelerar a adoção da IA com menos dificuldades e menor exposição a riscos. Com uma gestão bem estruturada, a inovação consegue crescer de forma mais segura e sustentável.

A balança entre a exposição dos dados e seu uso nas ferramentas é um dos grandes debates dos dias atuais. Empresas que limitam o uso de IA tendem a perder competitividade, enquanto aquelas que liberam seu uso apresentam aumento do risco da exposição dessas informações. Nesse cenário, o ponto de equilíbrio passa por estruturar essa utilização: permitir experimentação em ambientes controlados, definir limites claros para dados sensíveis, educar os times sobre riscos e boas práticas. Esse equilíbrio é o que sustenta o uso responsável da tecnologia.

Sendo assim, a discussão sobre a governança de IA nas empresas está longe de acabar, porque envolve estratégia, negócio, segurança e responsabilidade corporativa. Enquanto as organizações não conseguirem equilibrar inovação, segurança e transparência em suas operações, esse tema continuará em debate. Por isso, a governança de IA não deve ser vista como uma discussão temporária, mas como um processo contínuo de adaptação, aprendizado e evolução diante das transformações que a tecnologia continuará trazendo.

Sobre o autor: Everton Alves é vice-presidente executivo da Sambatech. Everton tem mais de 15 anos de experiência impulsionando o crescimento e a expansão de negócios de SaaS e IA na América Latina. Ex-CRO e COO, com profundo conhecimento em estratégia de entrada no mercado, operações de receita e construção de crescimento previsível por meio de dados, processos e tecnologia. Membro do Conselho e consultor de empresas que buscam crescimento, transformação digital e expansão internacional. Histórico comprovado em escalonamento de operações, liderança de equipes de alto desempenho e entrega de resultados sustentáveis.