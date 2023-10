Descubra onde Paul McCartney está planejando seus shows

Em 18 de outubro, Paul McCartney voltará aos palcos com a Got Back Tour, que começa na Austrália e segue para o México e o Brasil. O artista britânico voltará ao Brasil com cinco datas confirmadas: 30 de novembro em Brasília, 3 de dezembro em Belo Horizonte, 9 de dezembro em São Paulo, 13 de dezembro em Curitiba e 16 de dezembro no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã.

Enquanto artistas como ele, Taylor Swift, Beyoncé e U2 se preparam para uma grande turnê, eles se dirigem a um lugar inesperado: Lititz, Pensilvânia. Lá fica o Rock Lititz, um enorme espaço de ensaio e um "laboratório vivo" onde os shows de música ao vivo mais complexos e vibrantes são projetados, testados e ensaiados.

Para atingir a perfeição, é necessária uma infraestrutura de rede de alta velocidade, baixa latência e ultrassegura que ofereça suporte a tudo, desde luzes, som e WiFi até interações com os fãs, pirotecnia e, no caso de P!nk, controles de cabo seguros e precisos que permitam que ele voe acima de seus fãs.

"Se você for a um show e vir algo novo, seja a mais recente parede de LED ou alguém voando pelo ar, é bem provável que tenha sido projetado e desenvolvido por alguém desta comunidade", diz Andrea Shirk, presidente e CEO da Rock Lititz. "É por isso que os maiores artistas continuam a confiar na Rock Lititz. E, do ponto de vista da tecnologia, nossos clientes dependem de nós."

Para ajudar a obter o melhor em tecnologia de música ao vivo e, ao mesmo tempo, ficar de olho no futuro, a Rock Lititz conta com a Cisco.

Ben Harris é o arquiteto de rede da Clair Global, uma das organizações co-fundadoras da Lititz. Hoje, o campus de Lititz abriga dezenas de empresas, todas dedicadas a experiências excepcionais de shows ao vivo.

"Assim que nos colocamos na sala com a equipe de colaboradores da Cisco, começamos a conversar sobre como podemos melhorar a experiência do concerto para todos: os artistas, os participantes e a equipe. E depois falamos sobre como será o concerto do futuro, que outros tipos de experiências podemos criar."

Por trás de todo grande concerto: uma rede robusta e confiável "Hoje, quase tudo o que está envolvido em um show está conectado à rede de alguma forma", diz Harris. "E tudo é de missão crítica para nossos clientes. Missão crítica significa nunca decepcionar as megastars e seus fãs apaixonados. Portanto, seja na solução de problemas de um novo equipamento no campus do Rock Lititz, na turnê de um grande estádio ou no suporte a um grande festival de música, a Clair Global conta com seu parceiro. Hoje, a Clair e suas várias subsidiárias, incluindo o espaço de ensaio do Rock Lititz, são um elemento básico em uma grande porcentagem dos principais eventos musicais. E eles se orgulham de permanecer na vanguarda de todas as possibilidades oferecidas pelas tecnologias digitais. Isso é essencial, considerando que os desafios da tecnologia de música ao vivo de hoje vão muito além de um som excelente. "Nos festivais", explica Clair, "fornecemos o backbone para pontos de venda, venda de ingressos, alimentos e bebidas e produtos promocionais. Às vezes, adicionamos a conectividade dos fãs. Além disso, as operações do festival, o atendimento médico e a segurança.

Inovando como uma estrela do rock "Eles literalmente vivem e trabalham como estrelas do rock, o que significa que não têm medo de tentar algo novo, não são avessos a riscos", diz Matt Swartz, um engenheiro veterano da Cisco que trabalha em estreita colaboração com a equipe de Lititz. Nos últimos anos, a Lititz vem testando novos dispositivos da empresa de tecnologia. De fato, quando um de seus pontos de acesso/antena foi testado pela primeira vez em Lititz, ele consistia apenas de placas de circuito e uma antena; a caixa ainda estava na prancheta. "É um ambiente de alto risco e alta pressão", diz Rob Neumann, diretor de tecnologia da equipe de patrocínios globais da Cisco. "Provavelmente 90% das principais bandas passam por Lititz, e tudo tem que estar perfeito quando elas saem em turnê. Para nós, inovar com uma empresa com esse nível de experiência em seu campo é ótimo.